Actualités

Weka Augmented Memory Grid offre des performances inédites pour l’IA

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 19 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Weka Augmented Memory Grid multiplie par 1 000 la mémoire GPU pour l’IA sur le cloud.

L’intelligence artificielle progresse chaque jour, mais la mémoire limitée des GPU reste un obstacle. Weka Augmented Memory Grid arrive pour répondre à ce défi. Cette nouvelle technologie promet de révolutionner le développement de l’IA sur le cloud.

une innovation clé : l’extension de la mémoire GPU avec Weka

Weka vient de lancer Augmented Memory Grid sur NeuralMesh. Cette avancée technique multiplie la capacité de mémoire GPU par 1 000. Elle permet aussi d’accélérer considérablement l’accès au premier jeton, améliorant la rapidité des traitements. Grâce à cette solution, les concepteurs d’IA profitent d’une mémoire GPU étendue, passant de quelques gigaoctets à plusieurs pétaoctets sans perte de vitesse. Cela transforme la façon de créer, d’exécuter et de faire évoluer les applications d’IA complexes.

performances décuplées pour l’inférence sur Oracle Cloud

Les premiers tests sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) montrent des résultats remarquables. La capacité du cache de valeurs clés a été multipliée par 1 000 tout en maintenant des performances quasi instantanées. Le temps d’accès au premier jeton est jusqu’à 20 fois plus rapide, même lors du traitement de 128 000 jetons.

  • Consommation d’énergie optimisée
  • Moins de cycles GPU gaspillés
  • Nombre d’utilisateurs simultanés multiplié

Ces avancées changent l’économie des projets d’IA et rendent les modèles plus accessibles.

une disponibilité commerciale pour accélérer l’IA d’entreprise

Weka Augmented Memory Grid est désormais proposé pour tous les déploiements NeuralMesh sur l’Oracle Cloud Marketplace. Les entreprises peuvent profiter de cette technologie pour favoriser l’innovation, accélérer la mise à l’échelle de l’IA et optimiser le retour sur investissement. Bientôt, cette solution sera compatible avec d’autres plateformes cloud, ouvrant l’accès à toujours plus d’acteurs de l’IA.

En résumé, Weka Augmented Memory Grid sur NeuralMesh marque un tournant pour l’IA d’entreprise. En dépassant les limites de la mémoire GPU, elle permet d’explorer de nouveaux horizons. Cette technologie offre des gains de performance inédits et une flexibilité précieuse pour tous les projets d’intelligence artificielle sur le cloud.

Lisez notre dernier article tech : Ratchet & Clank débarquent sur mobile avec Ranger Rumble

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 19 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

Fatal-Frame-2-remake
Fatal Frame II: Crimson Butterfly revient en Remake, on connaît la date de sortie
il y a 34 minutes
tomb-raider-netflix-saison-2
Netflix officialise la saison 2 de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 
il y a 2 heures
Filmora V15 intègre l’IA pour simplifier le montage vidéo pour tous les créateurs.
Filmora V15 offre une expérience de montage vidéo bluffante grâce à l’IA
il y a 3 heures
hytale
Hytale renaît : Hypixel rachète le projet et dévoile un nouveau trailer 
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page