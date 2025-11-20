Weka Augmented Memory Grid offre des performances inédites pour l’IA

L’intelligence artificielle progresse chaque jour, mais la mémoire limitée des GPU reste un obstacle. Weka Augmented Memory Grid arrive pour répondre à ce défi. Cette nouvelle technologie promet de révolutionner le développement de l’IA sur le cloud.

une innovation clé : l’extension de la mémoire GPU avec Weka

Weka vient de lancer Augmented Memory Grid sur NeuralMesh. Cette avancée technique multiplie la capacité de mémoire GPU par 1 000. Elle permet aussi d’accélérer considérablement l’accès au premier jeton, améliorant la rapidité des traitements. Grâce à cette solution, les concepteurs d’IA profitent d’une mémoire GPU étendue, passant de quelques gigaoctets à plusieurs pétaoctets sans perte de vitesse. Cela transforme la façon de créer, d’exécuter et de faire évoluer les applications d’IA complexes.

performances décuplées pour l’inférence sur Oracle Cloud

Les premiers tests sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) montrent des résultats remarquables. La capacité du cache de valeurs clés a été multipliée par 1 000 tout en maintenant des performances quasi instantanées. Le temps d’accès au premier jeton est jusqu’à 20 fois plus rapide, même lors du traitement de 128 000 jetons.

Consommation d’énergie optimisée

Moins de cycles GPU gaspillés

Nombre d’utilisateurs simultanés multiplié

Ces avancées changent l’économie des projets d’IA et rendent les modèles plus accessibles.

une disponibilité commerciale pour accélérer l’IA d’entreprise

Weka Augmented Memory Grid est désormais proposé pour tous les déploiements NeuralMesh sur l’Oracle Cloud Marketplace. Les entreprises peuvent profiter de cette technologie pour favoriser l’innovation, accélérer la mise à l’échelle de l’IA et optimiser le retour sur investissement. Bientôt, cette solution sera compatible avec d’autres plateformes cloud, ouvrant l’accès à toujours plus d’acteurs de l’IA.

En résumé, Weka Augmented Memory Grid sur NeuralMesh marque un tournant pour l’IA d’entreprise. En dépassant les limites de la mémoire GPU, elle permet d’explorer de nouveaux horizons. Cette technologie offre des gains de performance inédits et une flexibilité précieuse pour tous les projets d’intelligence artificielle sur le cloud.

