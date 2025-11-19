Ratchet & Clank débarquent sur mobile avec Ranger Rumble

La célèbre franchise intergalactique de PlayStation s’apprête à faire son grand retour…mais pas sur la console que vous pensez. La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment et le développeur français Oh BiBi ont annoncé Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un jeu de tir multijoueur gratuit, prochainement disponible sur mobile. Cette déclinaison audacieuse réussira-t-elle à séduire à la fois les fans de la série et les mobile gamers ? Voici tout ce qu’il faut retenir.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble : un nouveau chapitre mobile pour une licence culte

Officialisé le 12 novembre 2025, Ratchet & Clank: Ranger Rumble marque le retour de la franchise sur smartphones, plus de dix ans après Before the Nexus. Le titre adopte un modèle free-to-play et sortira sur iOS et Android. Sony Interactive Entertainment confie le développement à Oh BiBi, un studio familier des jeux mobiles, tout en impliquant Insomniac Games pour garantir fidélité et cohérence à l’univers.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble n’est donc pas une aventure narrative classique comme Rift Apart. Cette fois, il s’agit d’un arena shooter multijoueur où les joueurs s’affrontent dans des arènes inspirées des planètes emblématiques de la série. Le tout est présenté comme une simulation créée par Capitaine Qwark, un prétexte parfait pour retrouver le ton humoristique et décalé de la licence.

Ci-dessous la bande-annonce du jeu :

Modes de jeu et gameplay

Le titre propose trois modes distincts adaptés aux sessions courtes :

Total Rumble , un affrontement d’équipes en temps réel.

, un affrontement d’équipes en temps réel. Blast Ball , un mode compétitif rappelant Rocket League, où les joueurs projettent une balle géante dans le camp adverse.

, un mode compétitif rappelant Rocket League, où les joueurs projettent une balle géante dans le camp adverse. Bolt Rush, une course effrénée où il faut récolter un maximum de boulons.

Côté gameplay, Ratchet & Clank: Ranger Rumble promet des déplacements dynamiques, des capacités uniques pour chaque personnage et des attaques ultimes. Les joueurs pourront incarner plusieurs héros emblématiques de la franchise, chacun doté de son propre style. L’arsenal, véritable signature de Ratchet & Clank, revient en force : Groovitron, Buzz Blades, Doom Glove, et même une version mobile du mythique RYNO sont de la partie. Des arènes truffées de pièges, de zones destructibles et d’éléments interactifs renforcent le caractère chaotique et spectaculaire de l’expérience.

Ranger Rumble n’a pas encore de date de sortie mondiale. Toutefois, vous pouvez déjà vous préinscrire via le site officiel du jeu. Un soft launch est déjà en cours dans certains pays.