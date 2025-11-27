Test – HyperMegaTech Super Pocket : Atari Edition : l’âge d’or d’Atari dans la poche

Il y a des objets qui sentent instantanément la nostalgie, qui réveillent des souvenirs de salles d’arcade enfumées, de joystick carré en plastique dur et de pixels qui claquent presque comme un bruit. Le Super Pocket – Atari Edition, imaginé par HyperMegaTech, fait partie de ceux-là. Une petite console de poche qui embarque une sélection officielle de cinquante jeux Atari. Ceux-ci sont issus de l’âge d’or du jeu vidéo et qui entendent bien remettre les classiques sur le devant de la scène. Après plusieurs jours d’utilisation, il est temps de revenir en détail. Découvrons ce que propose cette machine miniature. Elle entend séduire retrogamers, curieux et nostalgiques assumés.

Un design compact, solide et très Atari

Dès la prise en main, la console joue pleinement la carte du charme rétro. Son format réduit tient parfaitement dans la paume, et son design reprend le duo rouge/noir si caractéristique des produits Atari de la grande époque. L’ensemble respire la qualité. Le plastique est solide et les boutons répondant bien, sans le côté trop mou que l’on retrouve parfois sur les portables orientées rétro. L’écran IPS de 2,8 pouces (320 × 240) met en valeur les palettes limitées et les gros sprites d’époque. Les couleurs sont propres, le contraste est honnête, et malgré la petite diagonale, on profite d’une lisibilité satisfaisante. Cependant, l’on aurait parfois aimé davantage d’espace.

Une sélection de 50 jeux Atari sous licence

La force du Super Pocket Atari Edition, c’est évidemment sa sélection de jeux intégrée. On retrouve cinquante classiques tirés des différentes plateformes de la marque: Atari 2600, 5200, 7800, Atari Lynx, et même des titres arcade. Cette variété fait toute la richesse de la machine. On navigue entre incontournables : Asteroids, Missile Command, Centipede, Berzerk et pépites parfois méconnues. Elles sont représentatives de l’inventivité de l’époque. Les jeux se lancent instantanément, l’émulation est propre, et la fidélité à l’expérience originale est bien respectée. Quelques filtres visuels ajoutent un confort supplémentaire. L’audio minimaliste fait écho aux tonalités électroniques typiques d’Atari.

Performances, ergonomie et confort de jeu

Les performances sont irréprochables pour ce type de machine : tout tourne parfaitement, sans ralentissement ni approximation. Le haut-parleur intégré fait le travail, même si l’on conseille rapidement l’usage d’un casque via la prise 3,5 mm. Côté ergonomie, les boutons sont petits mais réactifs, et le D-Pad offre un compromis satisfaisant entre précision et souplesse. C’est essentiel pour les jeux orientés arcade. En effet, ces jeux demandent réflexes et contrôle total. L’écran, malgré sa petite taille, reste lisible en toutes circonstances. Pourtant, certains titres plus visuellement chargés mettent en lumière les limites naturelles d’un format 2,8 pouces.

Un vrai plus : la compatibilité Evercade

L’un des atouts majeurs de cette console, et l’un des éléments qui la distinguent le plus de nombreuses portables chinoises, c’est sa compatibilité avec les cartouches Evercade. HyperMegaTech étant lié à Blaze Entertainment, on retrouve ici leur écosystème. Grâce au port cartouche intégré, il devient possible d’étendre sa ludothèque avec plus de 60 collections officielles Evercade. Cela représente plus de 600 jeux supplémentaires. C’est un avantage considérable, au lieu d’une machine figée à 50 jeux. On dispose d’un véritable système évolutif, entièrement légal, qui permet de construire une bibliothèque rétro solide et cohérente. De plus, elle est loin des solutions d’émulation approximatives.

Autonomie, recharge et usage nomade

HyperMegaTech annonce environ quatre heures d’autonomie, ce qui correspond à l’usage réel constaté. Cela reste correct pour une console de poche de cette génération. Cependant, on aurait apprécié une marge supplémentaire. Heureusement, la charge en USB-C est rapide et permet d’alimenter la console via n’importe quel chargeur moderne ou un powerbank. Pour jouer en déplacement, l’ensemble reste donc très pratique. En revanche, son autonomie ne rivalise pas avec celles des consoles plus volumineuses du marché.

Les limites inhérentes au format

Le Super Pocket Atari Edition n’est pas exempt de compromis. L’écran, bien que propre et contrasté, reste petit et limite légèrement le confort sur certains jeux. Les cinquante titres intégrés ne peuvent pas être modifiés sans passer par les cartouches Evercade. Cela rend la machine dépendante de cet écosystème si l’on souhaite élargir son catalogue. Enfin, les joueurs habitués aux écrans larges ou aux contrôles modernes devront accepter le retour au minimalisme. C’est un plaisir pour certains, un choc pour d’autres.

Conclusion : une formidable petite machine rétro

En définitive, le Super Pocket – Atari Edition remplit parfaitement sa mission. Il propose une plongée simple, portable et authentique dans l’univers Atari. C’est un objet soigné, officiel, respectueux de l’héritage vidéoludique, et suffisamment évolutif grâce au support Evercade. Malgré quelques concessions liées à son format, cette mini-console s’impose comme un excellent choix. Elle est idéale pour les nostalgiques, les collectionneurs ou ceux qui cherchent une petite machine rétro à glisser dans la poche.

