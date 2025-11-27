YouTube simplifie le nettoyage de vos recommandations vidéo

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler les vidéos suggérées sur leur page d’accueil. L’objectif serait d’offrir une expérience plus personnalisée et réduire les contenus indésirables qui encombrent les recommandations. Cette mise à jour s’inscrit dans la volonté de Google d’améliorer la transparence. Mais aussi, de donner davantage de pouvoir aux internautes sur leur consommation numérique.

Un contrôle renforcé sur les suggestions YouTube

Jusqu’ici, les utilisateurs pouvaient signaler qu’une vidéo ne les intéressait pas ou supprimer l’historique de visionnage pour influencer les recommandations. Cependant, ces options restaient limitées et parfois contraignantes. Avec cette nouveauté, YouTube introduit un outil plus direct : la possibilité de « nettoyer » ses recommandations en quelques clics.

Concrètement, un bouton dédié apparaît dans les paramètres de l’application et du site web. Il permet de réinitialiser les suggestions ou de supprimer certaines influences liées à l’historique. Ainsi, un utilisateur qui ne souhaite plus voir de contenus liés à un thème ou à une chaîne peut agir rapidement. Et ce, sans devoir effacer tout son historique de visionnage.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il suffit d’ouvrir YouTube et d’accéder aux paramètres de votre compte. Dans la section consacrée aux recommandations, un bouton « Nettoyer » ou « Réinitialiser » est désormais disponible. En l’activant, vous pouvez choisir de supprimer certaines catégories de vidéos ou de repartir sur une page d’accueil vierge, sans suggestions basées sur vos anciennes habitudes.

Cette démarche est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent redonner un nouveau souffle à leur expérience YouTube. Par exemple, si vous avez regardé ponctuellement des vidéos sur un sujet qui ne vous intéresse plus, vous pouvez éviter que l’algorithme continue à vous proposer ce type de contenu. Par conséquent, vous aurez une page d’accueil plus pertinente, adaptée à vos centres d’intérêt actuels.