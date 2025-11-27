Queen Square Imaging Centre lance un podcast innovant et inspirant

Le Queen Square Imaging Centre propose une nouvelle initiative pour les patients souffrant de la maladie de Parkinson et de tremblements essentiels. Le centre britannique lance un podcast original afin d’informer, soutenir, et inspirer ces personnes ainsi que leurs proches. Découvrons ensemble cette démarche innovante, pensée pour rendre la science plus accessible.

Un podcast inédit pour soutenir les patients et leurs proches

Le podcast intitulé « Queen Square in Focus » propose six épisodes. La diffusion a commencé le 25 novembre. Chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible jusqu’au 23 décembre. Les sujets abordés vont des témoignages inspirants de patients aux interviews avec des spécialistes renommés. Le but ? Favoriser la compréhension et l’échange dans la communauté des patients, mais aussi offrir de l’espoir.

Les innovations du Queen Square Imaging Centre à l’honneur

Le Queen Square Imaging Centre se distingue à l’échelle mondiale grâce à ses traitements novateurs. Parmi eux, la technique d’ultrasons focalisés guidés par IRM (MRgFUS) occupe une place centrale. Ce traitement non invasif est une révolution pour les personnes atteintes de tremblement essentiel ou de la maladie de Parkinson. Le centre est également unique au Royaume-Uni à proposer, au même endroit, d’autres techniques avancées comme la stimulation cérébrale profonde, l’ablation par radiofréquence et la radiothérapie par Gamma Knife.

Le rôle clé des experts en neuro-imagerie de Queen Square

L’équipe du centre est composée de neurospécialistes reconnus dans le monde entier. Parmi eux, le professeur Ludvic Zrinzo et la professeure Patricia Limousin interviennent régulièrement. Leur expertise, partagée dans le podcast, aide à mieux comprendre l’évolution des soins et des innovations en neuro-imagerie. Non seulement les patients bénéficient d’une prise en charge personnalisée, mais chaque scanner contribue aussi à la recherche et au progrès médical.

En lançant ce podcast, le Queen Square Imaging Centre affiche sa volonté de transmettre savoir et soutien à tous. Ce projet rend accessibles les avancées médicales et le quotidien des patients et médecins. Pour les personnes touchées par la maladie de Parkinson ou les tremblements essentiels, c’est une véritable source d’information et d’inspiration. Avec ce geste, Queen Square renforce sa place de leader mondial dans le domaine de la neuro-imagerie.

