Nothing Ear 1 : réduction de bruit active et 36 heures d’autonomie pour 99 €

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, vient enfin de lancer un premier produit sous le nom de sa nouvelle marque : Nothing. Après de longs mois de teasing, nous découvrons ainsi les Nothing Ear 1, des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active, mais aussi une autonomie monstre de 36 heures. Bien évidemment, ce produit se veut des plus abordables sur le marché : 99 €.

Après être parti de OnePlus, l’un de ses co-fondateurs a décidé d’ériger une toute nouvelle entité du nom de Nothing. Avec le rachat d’Essential, dernière société d’Andy Ruby, une des têtes pensantes à l’origine d’Android, il était facile d’espérer l’arrivée d’un smartphone en premier lieu. Cependant, la marque semble vouloir commencer par un accessoire : une paire d’écouteurs sans fil.

Après une longue campagne de teasing, les Nothing Ear 1 se sont ainsi dévoilés à nous le 27 juillet 2021. Parlons design pour débuter la présentation de ce produit. Les écouteurs profitent tout d’abord d’un boitier de recharge avec une face avant transparente permettant d’apercevoir les écouteurs sans avoir à l’ouvrir. Sur la tige argentée des dispositifs audios, nous retrouvons un point rouge pour l’oreillette gauche et un poids blanc pour la droite. Le reste des écouteurs arborent un coloris blanc et un format intra-auriculaire. Poids d’un écouteur : 4,7 grammes.

À l’intérieur des Nothing Ear 1, nous retrouvons un haut-parleur de 11,6 mm avec une membrane en graphène, mais aussi trois microphones, dont deux pour la réduction de bruit active. Pour contrôler sa musique ou un appel, les tiges profitent de contrôles tactiles. Au niveau de l’autonomie, une charge permettra 5,7 heures d’écoutes audio et 34 heures avec le boitier si la réduction de bruit active est désactivée. Nothing explique que l’autonomie sera réduite de 25 % avec la fonctionnalité activée. Pour recharge le boitier, un câble USB-C ou un chargeur sans fil QI feront l’affaire. Derniers points, les écouteurs profitent d’une connexion Bluetooth 5.2 et prennent en charge les formats audios SBC et AAC.

Les Nothing Ear 1 seront disponibles sur le site officiel de la marque dans 45 pays, dont la France, à partir du 17 août 2021 au prix de 99 euros. Le 31 juillet, une vente flash sera d’ailleurs organisée pour les plus impatients.

