OnePlus Buds Pro : réduction de bruit active et autonomie record pour ces nouveaux écouteurs

Le jeudi 22 juillet a été rythmé par l’annonce du OnePlus Nord 2. Outre ce smartphone complet et abordable (que nous avons déjà testé sur Le Café du Geek), le constructeur chinois a annoncé une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les OnePlus Buds Pro. Avec ce nouveau produit, l’entreprise passe un cap en proposant enfin la réduction de bruit active. Autre gros point fort, une autonomie conséquente de 38 heures grâce au boitier de recharge.

OnePlus propose enfin des écouteurs avec réduction de bruit active

Après les Redmi Buds 3 Pro de Xiaomi, c’est au tour de OnePlus et ses Buds Pro de venir entrer en concurrence avec les emblématiques AirPods Pro d’Apple. Le constructeur monte ainsi en gamme suite à de très bons écouteurs lancés en fin d’année dernière : les Buds Z.

Avec sa nouvelle génération d’écouteurs, nous retrouvons tout d’abord la réduction de bruit active. Grâce à ces dernières, les bruits ambiants seront réduits à hauteur de 40 dB selon OnePlus. Cette dernière se fait grâce à trois micro intégrés dans les oreillettes. À noter, une fonction de réduction du vent est aussi disponible afin de permettre une meilleure atténuation du bruit lors de cette condition météorologique. Pour les joueurs, un mode « Pro Gaming » est disponible afin de réduire le temps de latence à 94 ms.

Chaque écouteur profite ensuite d’un transducteur de 11 mm de diamètre et sont compatibles avec le Bluetooth 5.2. Nous ne savons cependant pas pour le moment les codecs audio pris en charge. Au niveau de l’autonomie, les OnePlus Buds Pro offrent jusqu’à 38 heures d’écoute grâce à son étui de recharge. Ce chiffre doit cependant uniquement concerner une utilisation sans réduction de bruit. Petit plus, le boitier peut être rechargé via un chargeur sans fil.

Les précommandes de ces nouveaux écouteurs seront ouvertes dès le 18 août pour de premières livraisons le 25 août. Les OnePlus Buds Pro sont affichés au prix de 149 euros et se déclinent en deux coloris : blanc et noir. À noter, ils sont offerts pour toute précommander du OnePlus Nord 2.