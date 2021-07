Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en août 2021

Nous connaissons désormais les jeux offerts par Microsoft aux abonnés au Xbox Live Fold ou au Xbox Game Pass Ultimate durant le mois d’août 2021 via le programme Games with Gold. Dans cette nouvelle salve de licences vidéoludiques gratuites sur Xbox, nous retrouvons notamment le jeu de plateforme Yooka-Laylee ou encore le célèbre Darksiders III.

Voici la liste des jeux disponibles gratuitement durant le mois d’août :

Darksiders III : 1er au 31 août ;

Yooka-Laylee : 16 août au 15 septembre ;

Lost Planet 3 : 1er au 15 août ;

Garou: Mark of the Wolves : 16 au 31 août.

Les jeux gratuits sur Xbox en août 2021 – Games with Gold

Après avoir offert des jeux en juillet 2021 via le programme Games with Gold et ajouté plusieurs jeux au Game Pass en cette fin de mois, Microsoft vient d’annoncer les nouveaux jeux gratuits d’août 2021 pour les détenteurs d’un abonnement Xbox Live Gold et au Game Pass Ultimate

Pour commencer, Darksiders III vous entrainera dans un jeu vidéo d’action/aventures où vous incarnez Fury, cavalière de la rage chargée de capturer les Sept Péchés Capitaux et ses servants. Yooka-Laylee saura ensuite vous réconcilier avec les jeux d’aventures et de plateforme avec un style de gameplay à la Banjo-Kazooie. Lors de cette épopée, vous contrôlerez en effet deux protagonistes : Looka, un caméléon pouvant rouler et attaquer les ennemis, et Laylee, une chauve-souris qui pourra vous sortir de multiples situations grâce à sa paire d’ailes.

Concernant les jeux Xbox 360 disponibles grâce au programme Games with Gold, nous retrouvons Lost Planet 3, un jeu d’action à la troisième personne où vous incarnerez Jim Peyton, homme à tout faire sur une base scientifique de la planète glacée EDN-III, et Garou: Mark of the Wolves, un jeu de baston incontournable.

