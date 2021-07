iPhone, Mac et iPad : mettez vite à jour vos appareils Apple !

Régulièrement, Apple déploie des correctifs de sécurité sur ses différents appareils (iPhone, iPad, Mac…). Bonne nouvelle, une mise à jour vient récemment d’être disponible afin de proposer une série de correctifs pour iOS, iPadOS et macOS. Les changements apportés corrigent notamment une faille zero-day exploitée activement depuis un moment à des fins malveillantes. Il est ainsi important de mettre rapidement à jour ses produits Apple.

Une nouvelle mise à jour importante pour vos iPhone, iPad et Mac

En début de semaine, le 27 juillet, Apple a rendu disponible iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 et macOS Big Sur 11.5.1. Par le biais de cette mise à jour, la firme de Mountain View corrige une faille de sécurité majeure permettant à des personnes malintentionnées d’exécuter du code avec le même niveau de privilèges que celui du noyau du système. Pour faire simple, cela signifie que des hackers pouvaient prendre le contrôle direct de votre appareil sans qu’aucune permission ne soit accordée de votre part.

À travers cette mise à jour, Apple semble ainsi avoir corrigé une des failles de sécurités utilisées dans le cadre de l’affaire Pegasus. Pour rappel, cette dernière a été révélée par Forbidden Stories et 16 médias suite à la découverte de plusieurs éléments prouvant que des failles de sécurités été exploitées par la société israélienne NSO Group afin d’infecter des iPhone et collecter moult données sur certains utilisateurs. Android et Windows auraient aussi été ciblés par l’entreprise.

Si vous avez une Apple Watch, sachez qu’iOS 14.7.1 a corrigé un bug introduit par iOS 14.7 empêchant le déverrouillage automatique de la montre connectée avec les iPhone ayant la fonction Touch ID.

Pour installer cette nouvelle mise à jour sur iPhone ou iPad, rendez-vous dans les Réglages, puis la section Générale et Mise à jour logicielle. Sur Mac, cliquez sur l’icône Apple en haut de l’écran et sélectionnez Préférences Système > Mise à jour de logiciels.

