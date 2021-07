MateStation S : le premier PC fixe Huawei est disponible en Europe

Après l’annonce des écrans MateView et MateView GT, Huawei continue dans sa lancée et sort le MateStation S. Un ordinateur fixe au prix assez abordable, mais à la fiche technique tout de même intéressante.

Le MateStation S de Huawei

Huawei est reconnu partout dans le monde pour ces smartphones, ces tablettes, ces accessoires et même ces PC portables. Mais en Chine, sa région d’origine, la marque se diversifie bien plus. Et c’est notamment le cas avec sa gamme d’ordinateurs de bureau, les MateStation. Celle-ci débarque donc en officiellement en Europe et en France avec le MateStation S.

Huawei MateStation S : un prix correct pour des composants corrects

Tout d’abord, le design est minimaliste et compact. En effet, le boitier fait 29,3 cm de hauteur et 9,3 cm de largeur, seule la grille le rend clairement reconnaissable. À l’avant vient se greffer un bouton power ainsi qu’un port USB-A, USB-C et un jack 3,5 mm. De l’autre côté, nous avons quatre prises USB-A, un Ethernet, VGA et HMDI.

La configuration, quant à elle, ne vous permettra pas de jouer à GTA en 4K et 120 images par seconde, mais sera amplement suffisante pour de la bureautique. Le MateStation S embarque un processeur Ryzen 5 4600G de chez AMD, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous précisons également qu’il tourne sous Windows 10, l’embargo américain ne concernant que les produits de type mobile de Huawei.

Huawei MateStation S

Une offre de lancement plus qu’alléchante !

Jusqu’au 3 août, vous pouvez profiter d’une offre très attirante. Pour tout achat du MateStation S, Huawei vous offre un écran 23,8 pouces, ainsi qu’un clavier filaire et une souris Bluetooth (d’une valeur totale d’environ 270 euros). Le tout pour seulement 599,99 euros.

Il est vrai qu’il est possible de trouver bien mieux en matière de composante sur le marché. Mais pour ce prix, c’est bien plus difficile (surtout lorsque celui-ci est accompagné de l’offre de lancement). La sortie officielle du MateStation S est programmée pour le 29 juillet, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour savoir si le produit de Huawei est une réussite ou non.