Un vent d’enthousiasme : Huawei dévoile des innovations séduisantes

Huawei prépare une rentrée 2026 électrique avec son événement mondial « Now Is Your Spark » à Bangkok. Le géant chinois entend marquer les esprits, dès le 7 mai prochain, avec une ribambelle d’innovations destinées au marché européen. Au menu : objets connectés intelligents, nouvelle tablette phare, et même une smartwatch digne des plus grands joailliers.

La très attendue HUAWEI WATCH FIT 5 débarque dans les boutiques françaises. Cette nouvelle génération d’objets connectés mise sur une expérience utilisateur complète. On retrouve un coach sportif embarqué, un suivi santé ultra-détaillé, et un design qui joue la carte de la mode urbaine. Bon point : Huawei décline ses nouveaux modèles en version Standard et Pro, avec plusieurs coloris tendance pour coller à toutes les envies.

À l’usage : la WATCH FIT 5 propose le paiement sans contact via Curve Pay, une première sur le marché français pour la marque. Cerise sur le gâteau : tous les acquéreurs auront droit à un accès gratuit à Huawei MultiPass, incluant Huawei Health+ et des bonus exclusifs sur des applis sport et bien-être phares comme komoot, Naviki, URUNN ou Life Period Tracker.

Smartwatches d’exception et tablette premium

L’événement « Now Is Your Spark » ne s’arrête pas aux montres connectées. Huawei présente aussi la WATCH GT Runner 2 – New Track Legend Edition, destinée aux férus de course à pied. Cette édition se démarque par un suivi d’entraînement taillé pour aussi bien les pros que les amateurs.

Huawei dévoile également un bijou technologique : la WATCH ULTIMATE DESIGN – Diamond Sparkle Edition. Co-signée par la célèbre joaillière Francesca Amfitheatrof, cette montre connectée se veut être la première smartwatch joaillière de la marque. Les amateurs de technologies haut de gamme découvriront aussi la HUAWEI MatePad Pro Max : une tablette plus fine, plus légère, dotée de l’écran PaperMatte qui fait référence dans l’industrie.

Offres de lancement et nouveaux coloris dans l’audio

La HUAWEI WATCH FIT 5 débarque en France le 7 mai 2026. Les plus rapides à la précommande pourront bénéficier de 60 € de réduction sur inscription à la newsletter. Toutes les infos et offres :

Page officielle Huawei Watch Series.

Du côté audio, les écouteurs open-ear HUAWEI FreeClip 2 ajoutent une élégante version Berry Purple à la gamme existante. Là encore, des avantages exclusifs attendent les premiers acheteurs via la boutique officielle.

Huawei frappe fort pour ce printemps ! Dites-nous : lequel de ces nouveaux produits vous attire le plus ? Comptez-vous craquer pour la smartwatch ultra premium ou rester fidèle aux incontournables de la marque ? Échangez vos avis en commentaire ou partagez l’actu avec vos amis technophiles !