Silence bluffant et audio premium : découvrez l’excellence des nouveaux FreeBuds Pro 5

Depuis Madrid, Huawei frappe fort en annonçant la sortie officielle des HUAWEI FreeBuds Pro 5. Ces nouveaux écouteurs True Wireless affichent une promesse claire : révolutionner l’écoute nomade grâce à une réduction de bruit et une qualité audio sans compromis. Détail d’une innovation qui compte dépoussiérer le marché déjà très concurrentiel des écouteurs premium.

Les premiers écouteurs ANC Dual-Engine au monde : le silence réinventé

La marque surprend avec la première architecture ANC Dual-Engine. Concrètement, chaque écouteur dispose de deux moteurs de réduction de bruit : l’un capte et neutralise les basses, l’autre s’occupe des fréquences aiguës et soudaines. Un système intelligent supervisé par un modèle IA MIMO Sensing traite le son 400 000 fois par seconde pour ajuster la réduction de bruit en temps réel. Résultat ? Un silence impressionnant, amélioré de 220 % par rapport à la génération précédente. Les perturbations extérieures n’ont qu’à bien se tenir !

Mais Huawei va plus loin. Avec le Mode Awareness, vous restez attentif à votre environnement. Un passage piéton ou une annonce en gare ? Les micros embarqués et l’intelligence artificielle laissent passer le son important, tout en maintenant votre musique. Pour encore plus de confort, le volume adaptatif ajuste automatiquement le niveau sonore selon l’ambiance où vous vous trouvez, du silence feutré d’une bibliothèque à la cacophonie d’une rue animée.

Qualité audio hors norme : quatre profils, zéro concession

Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 promettent un son haute résolution sans perte, grâce au codec L2HC 4.0 et une transmission jusqu’à 2,3 Mbps en 48 kHz/24 bits. Leur conception à double transducteur garantit une restitution riche : basses profondes, aigus cristallins, tout y passe. Chaque utilisateur peut choisir parmi quatre profils dédiés : Balanced, Voice, Classical ou Bass, pour une écoute vraiment personnalisée.

Pour les appels, la performance impressionne aussi. Trois microphones, un capteur à conduction osseuse, et une IA de pointe isolent la voix et minimisent le bruit ambiant. Même sous un vent fort, Huawei garantit des conversations limpides, fiables et privées.

Un design Star Oval et une connexion sur-mesure

Côté look, place à l’élégance et à l’ergonomie. Les FreeBuds Pro 5 affichent un style épuré, disponible en quatre teintes dont un surprenant bleu en cuir vegan. Le boîtier, plus compact, bénéficie aussi d’une finition soignée. Le confort n’a pas été oublié grâce à un maintien adaptatif multi-morphologie et une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP57.

Enfin, la connectivité suit naturellement : connexion simultanée à deux appareils, bascule intelligente entre smartphone et PC, et audio sharing pour écouter à deux. L’application HUAWEI Audio Connect permet de tout personnaliser, sur iOS comme Android.

Disponibles dès le 26 février à 199,99€, les FreeBuds Pro 5 s’accompagnent d’un service anti-perte exclusif la première année pour encore plus de tranquillité. Que pensez-vous de ces innovations ? Partagez vos impressions et dites-nous si vous comptez craquer pour cette nouvelle référence audio signée Huawei !