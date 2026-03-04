Supermicro dévoile de puissantes solutions IA pour réseaux télécoms

Supermicro continue d’innover pour ses clients. L’entreprise vient d’annoncer de nouvelles solutions pour les infrastructures IA-RAN et IA souveraine. L’objectif est clair : aider les opérateurs telecom et industriels à développer des réseaux intelligents, efficaces et évolutifs.

L’expansion de Supermicro dans l’infrastructure IA-RAN et souveraine

Présent au Mobile World Congress 2026 à Barcelone, Supermicro a dévoilé des systèmes conçus pour répondre aux besoins des réseaux de demain. En effet, ces solutions intègrent les derniers CPU et GPU afin d’améliorer les performances et l’efficacité. Par ailleurs, l’entreprise propose des systèmes compatibles avec les architectures NVIDIA Blackwell et Grace Hopper. Ainsi, ces technologies répondent aux exigences spécifiques des opérateurs télécom qui cherchent à optimiser l’énergie, la sécurité et la vitesse de traitement.

Les nouvelles solutions Supermicro pour des télécoms performantes

Supermicro a présenté trois principaux systèmes :

ARS-111L-FR : idéal pour les charges de travail RAN distribuées avec CPU NVIDIA Grace et support GPU compact.

: idéal pour les charges de travail RAN distribuées avec CPU NVIDIA Grace et support GPU compact. ARS-221GL-NR : conçu pour gérer des GPU double largeur et supporter des tâches d’IA lourdes.

: conçu pour gérer des GPU double largeur et supporter des tâches d’IA lourdes. ARS-111GL-NHR : doté d’un GPU Grace Hopper et d’une interconnexion rapide NVLink, parfait pour l’IA à la périphérie.

Toutes ces innovations permettent aux opérateurs de construire des réseaux plus intelligents et flexibles, tout en garantissant la souveraineté des données.

Des collaborations stratégiques avec les leaders du secteur

Supermicro ne travaille pas seul. La marque s’appuie sur des collaborations avec de grands noms comme Nokia, SK Telecom, Telenor et Viettel High Tech. Ces partenariats donnent naissance à :

Des solutions IA souveraines ultra-sécurisées et locales. Des plateformes cloud et clusters IA performants pour entreprises et startups. Des réseaux 5G ouverts, innovants et évolutifs.

Grace à ces collaborations, Supermicro renforce sa position d’acteur incontournable dans l’écosystème mondial de l’IA et des télécoms.

En résumé, Supermicro s’impose comme un pionnier dans le domaine des infrastructures IA-RAN et IA souveraine. Sa capacité à proposer des solutions puissantes, sécurisées et évolutives fait la différence. En effet, les principaux acteurs des télécommunications lui font confiance pour accompagner l’évolution rapide du secteur. Ainsi, demain, les réseaux les plus intelligents et sûrs pourraient bien porter la griffe Supermicro.

