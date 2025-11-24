Actualités

Foxconn crée l’événement avec des alliances technologiques prometteuses

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 23 novembre 2025
2 minutes de lecture
Foxconn dévoile des partenariats clés et ses innovations lors du Tech Day 2025.

Le Hon Hai Tech Day 2025 a réuni les plus grands noms de la technologie mondiale à Taipei. Foxconn, géant de l’électronique, a profité de cet événement pour annoncer de nouveaux partenariats. Ce rendez-vous annuel confirme l’engagement de l’entreprise taïwanaise vers l’intelligence artificielle et l’innovation.

Les nouveaux partenariats stratégiques de Foxconn avec les géants de la tech

Durant le Hon Hai Tech Day 2025, Foxconn a révélé des alliances majeures. Parmi les invités, on retrouvait NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber et FUSO.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a vanté le partenariat avec Foxconn. Selon lui, la demande d’infrastructures IA reste très forte. Ce partenariat vise à améliorer les chaînes d’approvisionnement pour l’avenir.

Du côté d’Alphabet, Hiroshi Lockheimer a rappelé l’importance de Foxconn pour Google et ses innovations récentes. Ces collaborations montrent la place forte de Foxconn dans l’écosystème technologique.

L’intégration verticale, un atout majeur pour la croissance de Foxconn

Pour Foxconn, tout repose sur sa stratégie d’intégration verticale. Young Liu, président du groupe, précise que cela rend les partenariats plus efficaces.

Grâce à son expertise, Foxconn peut produire rapidement et à grande échelle. Cela rassure les partenaires mondiaux. L’intégration verticale leur permet d’offrir des innovations fiables.

Investir dans des centres de supercalcul accélérés par NVIDIA renforce encore cette force. Foxconn construit d’ailleurs l’un des tout premiers centres équipés de la plateforme Blackwell en Asie.

Les innovations présentées lors du Hon Hai Tech Day 2025

Cette année, plus de 200 produits et technologies ont été exposés. Parmi les innovations, un centre de données modulaire prêt pour l’IA a marqué les esprits.

Foxconn a aussi dévoilé de nouveaux véhicules électriques. Le MODÈLE A, affiché pour la première fois, associe intelligence artificielle et modularité. Six MODÈLES B aux coloris inédits figuraient sur le salon, aux côtés d’autres références comme le bus électrique MODÈLE T ou le SUV familial MODÈLE C.

Le Hon Hai Tech Day 2025 confirme la place centrale de Foxconn dans l’innovation technologique. Ses nouveaux partenariats et sa puissance industrielle ouvrent la voie à une ère IA ambitieuse. Le public découvre ainsi un large éventail de solutions pour demain. L’entreprise démontre son engagement vers une technologie plus intelligente, plus rapide et plus fiable.

Lisez notre dernier article tech : Test – Soundcore Sleep A20 : dormir connecté sans gêne

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 23 novembre 2025
2 minutes de lecture
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

xiaomi voiture electrique
Xiaomi mise sur l’IA pour renforcer la sécurité de ses voitures électriques
il y a 3 heures
twitch
L’Australie interdit Twitch aux moins de 16 ans dans sa nouvelle loi sur les réseaux sociaux
il y a 5 heures
Des promotions exclusives et de nouveaux produits gaming chez ATTACK SHARK pour le Black Friday.
Black Friday ATTACK SHARK : des offres exceptionnelles à ne pas manquer
il y a 6 heures
Ys-X-Proud-Nordics
Ys X: Proud Nordics se dévoile en version ultime, la sortie est pour février 2026
il y a 22 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page