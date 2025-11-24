Foxconn crée l’événement avec des alliances technologiques prometteuses

Le Hon Hai Tech Day 2025 a réuni les plus grands noms de la technologie mondiale à Taipei. Foxconn, géant de l’électronique, a profité de cet événement pour annoncer de nouveaux partenariats. Ce rendez-vous annuel confirme l’engagement de l’entreprise taïwanaise vers l’intelligence artificielle et l’innovation.

Les nouveaux partenariats stratégiques de Foxconn avec les géants de la tech

Durant le Hon Hai Tech Day 2025, Foxconn a révélé des alliances majeures. Parmi les invités, on retrouvait NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber et FUSO.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a vanté le partenariat avec Foxconn. Selon lui, la demande d’infrastructures IA reste très forte. Ce partenariat vise à améliorer les chaînes d’approvisionnement pour l’avenir.

Du côté d’Alphabet, Hiroshi Lockheimer a rappelé l’importance de Foxconn pour Google et ses innovations récentes. Ces collaborations montrent la place forte de Foxconn dans l’écosystème technologique.

L’intégration verticale, un atout majeur pour la croissance de Foxconn

Pour Foxconn, tout repose sur sa stratégie d’intégration verticale. Young Liu, président du groupe, précise que cela rend les partenariats plus efficaces.

Grâce à son expertise, Foxconn peut produire rapidement et à grande échelle. Cela rassure les partenaires mondiaux. L’intégration verticale leur permet d’offrir des innovations fiables.

Investir dans des centres de supercalcul accélérés par NVIDIA renforce encore cette force. Foxconn construit d’ailleurs l’un des tout premiers centres équipés de la plateforme Blackwell en Asie.

Les innovations présentées lors du Hon Hai Tech Day 2025

Cette année, plus de 200 produits et technologies ont été exposés. Parmi les innovations, un centre de données modulaire prêt pour l’IA a marqué les esprits.

Foxconn a aussi dévoilé de nouveaux véhicules électriques. Le MODÈLE A, affiché pour la première fois, associe intelligence artificielle et modularité. Six MODÈLES B aux coloris inédits figuraient sur le salon, aux côtés d’autres références comme le bus électrique MODÈLE T ou le SUV familial MODÈLE C.

Le Hon Hai Tech Day 2025 confirme la place centrale de Foxconn dans l’innovation technologique. Ses nouveaux partenariats et sa puissance industrielle ouvrent la voie à une ère IA ambitieuse. Le public découvre ainsi un large éventail de solutions pour demain. L’entreprise démontre son engagement vers une technologie plus intelligente, plus rapide et plus fiable.

