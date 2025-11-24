Midea chauffage climatisation durable : des avancées inspirantes pour 2025

Lors du salon C&R 2025 à Madrid, Midea a dévoilé ses toutes dernières solutions en matière de chauffage et climatisation durable. Cette édition fut l’occasion pour la marque de mettre en avant son engagement pour l’innovation, l’environnement et l’efficacité énergétique. Découvrez comment Midea veut transformer vos espaces de vie et de travail.

Les innovations durables de Midea pour le chauffage et la climatisation

Midea a présenté une large gamme de produits conçus pour répondre aux attentes modernes. Parmi eux, la série R290, le système ECOMASTER et le climatiseur portable PortaSplit ont retenu l’attention. Ces solutions visent à réduire les émissions de carbone tout en garantissant un confort maximal. Grâce à leur technologie avancée, ces systèmes offrent une performance supérieure avec un moindre impact sur l’environnement.

La série R290 : efficacité énergétique et respect de l’environnement

Depuis 2010, Midea est pionnière dans l’utilisation du réfrigérant naturel R290. Ce fluide permet de diminuer l’empreinte carbone sans sacrifier l’efficacité. Aujourd’hui, la marque propose douze lignes de production pour une diffusion mondiale. Les solutions R290 s’adaptent aussi bien aux maisons qu’aux entreprises. Elles contribuent ainsi à construire un avenir plus vert, en phase avec la vision de Midea : « Green Vision Blue Future ».

Midea mise sur l’intelligence artificielle avec ECOMASTER

Avec ECOMASTER, Midea révolutionne la gestion énergétique. Ce système, basé sur l’intelligence artificielle, adapte en temps réel les réglages selon la météo et l’utilisation. Il peut générer plus de 30 % d’économies d’énergie tout en maintenant un climat intérieur agréable. Intégré dans les modèles Solstice et Solunar, ECOMASTER fixe de nouveaux standards pour la climatisation intelligente.

Des solutions modulaires et adaptables pour tous les espaces

La diversité est au cœur de l’offre Midea chauffage climatisation durable. Le PortaSplit séduit par son installation facile, sans outils, et sa compatibilité avec de nombreux types de fenêtres. De son côté, le H-Pack apporte une réponse compacte et efficace aux besoins de chauffage, intégrant le R290 pour plus d’écologie. Ces innovations s’intègrent aussi bien dans les logements modernes que dans les bâtiments historiques.

En résumé, Midea continue d’innover avec ses solutions de chauffage et climatisation durables. Grâce à des produits performants, éco-responsables et intelligents, la marque s’impose comme un leader du marché. Pour un futur plus vert et plus confortable, faites confiance à Midea.

