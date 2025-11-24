5 raisons de jouer (ou pas) à Shinobi: Art of Vengeance Switch 2

Shinobi: Art of Vengeance Switch 2 ramène Joe Musashi sur le devant de la scène après quatorze ans d’absence. Le studio français Lizardcube signe un action-platformer en 2D dessinée à la main. Les nostalgiques espèrent retrouver l’ambiance nerveuse des anciens épisodes, tandis que les nouveaux joueurs seront surement curieux d’une franchise mythique née sur Arcade. Mais ce retour est-il convaincant ? Voici cinq raisons de jouer… ou pas en nomade au ninja iconique.

Raison 1 (Pour) : Une direction artistique exceptionnelle et cohérente

La direction artistique de Shinobi: Art of Vengeance Switch 2 frappe dès les premières secondes. Les personnages et décors sont dessinés à la main avec des contours nets et des poses clés pour chaque mouvement. Chaque attaque et esquive ressort visuellement et reste lisible même dans les combats rapides.

Les zones urbaines utilisent des néons froids pour créer une ambiance électrique. Tandis que les lieux traditionnels offrent des couleurs chaudes et apaisantes. Les effets d’attaque, comme les arcs du katana ou les kunai, sont spectaculaires sans surcharger l’écran.

Les cinématiques illustrées utilisent le même style que le gameplay, créant une expérience homogène et immersive. Sur Switch 2, la résolution Full HD et la fluidité renforcée mettent en valeur les détails du trait et la richesse des textures. Même en mode portable, l’univers reste clair, cohérent et captivant.

Raison 2 (Pour) : Un gameplay exigeant et gratifiant

La prise en main est rapide, mais le jeu récompense la maîtrise. Joe Musashi dispose d’attaques rapides et lourdes au katana, de kunai à lancer, d’une roulade pour devenir temporairement invincible et d’un dash pour se repositionner rapidement. La garde permet de parer et d’enchaîner des contre-attaques. Les pouvoirs spéciaux et l’étourdissement offrent des options stratégiques contre les groupes d’ennemis. Les boss signalent leurs attaques par des indices visuels et sonores, ce qui rend le timing essentiel.

Les niveaux contiennent coffres et objets cachés, ainsi qu’un grappin et un voile pour planer. Un marchand ambulant débloque de nouveaux enchaînements, pouvoirs et talismans. Sur Switch 2, le jeu reste fluide en docké comme en nomade, et la meilleure résolution met en valeur chaque mouvement. Chaque combat devient ainsi un défi gratifiant qui récompense la précision et le timing.

Raison 3 (Pour) : Une bande-son immersive et bien pensée

La musique de Shinobi: Art of Vengeance Switch 2 accompagne parfaitement chaque scène. Tee Lopes et Yuzo Koshiro alternent rythmes percussifs et lignes de synthé pour créer une atmosphère à la fois tendue et rythmée. Les morceaux s’adaptent aux zones, avec des sons plus sombres pour les niveaux urbains et des mélodies japonaises pour les espaces traditionnels.

Les effets sonores sont précis : le claquement du katana, le sifflement des kunai et le vent dans les environnements naturels enrichissent l’immersion. Sur Switch 2, la spatialisation et le rendu audio amélioré permettent de distinguer facilement la provenance des attaques ennemies. Même en mode portable, les sons restent clairs et distincts. Cette bande-son renforce la tension et l’engagement, donnant à chaque affrontement un poids dramatique qui plonge le joueur au cœur de l’action.

Raison 4 (Contre) : Exploration limitée et linéarité

Shinobi: Art of Vengeance propose un chemin principal bien tracé. Les niveaux comportent quelques détours et secrets, mais l’exploration reste très encadrée. Les joueurs en quête d’un monde ouvert ou de liberté totale peuvent se sentir limités. Les environnements interactifs sont présents, mais la marge de manœuvre est restreinte.

Le jeu favorise le rythme et la nervosité des combats plutôt que l’exploration exhaustive. Les puristes souhaitant un mode hardcore plus punitif ou des défis ouverts pourront être frustrés. Malgré des téléporteurs pratiques pour revisiter les zones, la répétitivité et la structure linéaire peuvent parfois réduire l’intérêt à long terme pour les explorateurs assidus.

Raison 5 (Pour) : Un prix cohérent pour un contenu soigné

Avec un tarif d’environ 39,99 €, Shinobi: Art of Vengeance Switch 2 offre un excellent rapport qualité-prix. Le jeu propose une direction artistique forte, un gameplay exigeant et varié, ainsi qu’une durée de vie respectable de 10 à 14 heures pour la trame principale, et jusqu’à une vingtaine d’heures pour les joueurs explorant tous les secrets. Les musiques, les effets sonores et les animations renforcent le plaisir global. Sur Switch 2, la fluidité et la qualité d’affichage ajoutent encore de la valeur au produit. Pour les nostalgiques comme pour les nouveaux venus, ce prix reste justifié au regard de la qualité et du soin apportés à chaque aspect du jeu.

