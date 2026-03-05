Fintech au Canada : pourquoi les solutions de paiement numérique s’exportent en Europe

Le Canada n’exporte pas que du sirop d’érable, ou même des joueurs de hockey talentueux. Une nouvelle génération de startups et de licornes de la finance technologique ont étendu leurs voiles vers l’Europe, transformant la façon dont les gens gèrent leurs flux financiers.

En 2024, le Canada a investi 9,9 milliards de dollars USD dans 161 transactions relatives aux fintechs. En 2025, ce montant a certes baissé à 2,4 milliards de dollars USD, mais on voit toujours une ambition claire, celle de s’affranchir de l’Amérique du Nord, d’avoir des solutions autonomes et de s’exporter aussi vers l’Europe. On peut dire que le pari réussit, car des projets innovants canadiens s’intègrent dans les flux financiers mondiaux à l’extérieur du pays, notamment en Europe.

Un écosystème mature qui prépare les fintechs à une expansion internationale

Le Canada a longtemps été perçu comme un marché conservateur, dominé par cinq grandes banques. Mais cette stabilité a joué un rôle essentiel. La rigueur réglementaire a permis de créer un écosystème solide. Les startups disposent ainsi des bases nécessaires pour s’adapter aux réglementations du monde entier. Contrairement à certaines startups de la Silicon Valley qui prônent des solutions rapides et disruptives, les fintechs canadiennes construisent des solutions pensées pour la résilience et la conformité. Ainsi, elles peuvent s’adapter à toute réglementation, aussi rigide soit-elle.

Avec l’arrivée progressive de l’Open Banking au Canada, impulsée par les budgets fédéraux, les entreprises locales ont appris à jongler avec des API complexes et des normes de sécurité drastiques. Ainsi, cette expertise devient un atout majeur sur le marché européen, déjà habitué aux directives PSD2 et PSD3. Par conséquent, pour une startup canadienne, s’implanter en France ou en Allemagne devient plus simple. Cela revient presque à passer d’un niveau « Difficile » à « Normal ». Leur infrastructure est déjà optimisée pour la transparence et la sécurité.

Gigadat, l’art de la simplicité et de la sécurité transactionnelle

Au cœur de cette réussite se trouve Gigadat, un acteur qui illustre parfaitement l’ingéniosité canadienne. Spécialisée dans les solutions de paiement sécurisées, la firme a su transformer une technologie locale, Interac e-Transfer, en un standard de confiance pour des millions d’utilisateurs.

Leur force ? L’élimination des frictions. Dans un monde où le vol de données bancaires est une menace constante, Gigadat propose un modèle de push payment où l’utilisateur garde le contrôle total. Pour les joueurs de casino en ligne au Canada, l’expérience est fluide : il est possible d’effectuer un dépôt via Gigadat casino directement depuis son compte bancaire, sans jamais avoir à divulguer les informations de sa carte de crédit. Cette recommandation revient d’ailleurs régulièrement. On la retrouve notamment sur des plateformes de référence comme casinoenligne.ca. Ces sites soulignent l’importance de la confidentialité dans les transactions numériques, notamment pour les jeux d’argent.

Cette approche, qui place la vie privée au centre de l’expérience utilisateur, résonne particulièrement en Europe, où le RGPD et la méfiance vis-à-vis des processeurs de paiement tiers sont omniprésents. Gigadat ne se contente pas de transférer des fonds, ils insistent sur la confiance. Et ça, ça change tout.

Nuvei et Lightspeed, les fers de lance de l’expansion mondiale

Si Gigadat maîtrise le créneau de la passerelle de paiement sécurisée, d’autres géants montréalais comme Nuvei et Lightspeed ont déjà planté leur drapeau sur le vieux continent.

Nuvei, désormais incontournable lors de grands salons comme l’ICE Barcelona ou le Phocuswright Europe, s’est imposé comme le partenaire de choix des entreprises à forte croissance. Nuvei propose une connectivité dans plus de 200 marchés et prend en charge 150 devises. Cette infrastructure permet aux commerçants européens de s’affranchir des frontières techniques. Leur récent partenariat avec des institutions européennes de monnaie électronique en est la preuve. La technologie canadienne s’impose désormais comme une base solide. Elle soutient les ambitions mondiales de nombreuses marques.

De son côté, Lightspeed a révolutionné le point de vente (POS) pour les restaurateurs et détaillants européens. En intégrant nativement les paiements à leur logiciel de gestion, ils offrent une solution tout-en-un qui évite aux PME de multiplier les abonnements. C’est cette capacité à simplifier la complexité qui définit la touche canadienne.

Pourquoi l’Europe est-elle le terrain de jeu idéal ?

Le pont entre le Canada et l’Europe n’est pas seulement technologique, il est aussi stratégique. Si l’expansion des fintechs canadiennes vers le continent européen est aussi fluide, c’est en raison de certains facteurs dont :

La compatibilité réglementaire : Le cadre juridique canadien sur la protection des données est de plus en plus aligné avec les standards de l’UE.

Le besoin d’alternatives aux géants US : Les entreprises européennes cherchent souvent des solutions performantes qui ne dépendent pas exclusivement du duopole Visa/Mastercard. Les solutions canadiennes, souvent basées sur des virements instantanés ou des protocoles hybrides, offrent une diversification intéressante.

Le talent bilingue : Avec Montréal comme hub technologique, de nombreuses fintechs canadiennes possèdent une culture franco-anglaise native, ce qui facilite leur implantation dans l’Hexagone et dans les pays francophones d’Europe.

C’est donc en toute logique que l’exportation des fintechs canadiennes est devenue possible. Des acteurs comme Gigadat en sont un bon exemple. Ils ont simplifié l’accès aux fonds pour les utilisateurs.

Tout en renforçant la sécurité, ils ont su séduire les marchés les plus exigeants. Cela dit, l’avenir réserve sans doute encore de belles surprises. L’usage de l’intelligence artificielle pourrait notamment accélérer cette évolution. De plus, la volonté de proposer des solutions toujours aussi indispensables au quotidien reste bien présente.