Highguard, le PvP de Wildlight, fermera définitivement ses portes le 12 mars

Finalement, il n’aura fallu que quelques semaines d’existence pour Highguard avant que le couperet ne tombe. Après une chute de son playerbase et le licenciement de plusieurs postes, le studio Wildlight Entertainment a confirmé la fermeture définitive des serveurs de son jeu-service free-to-play pour le 12 mars 2026. Il est donc le deuxième jeu à rejoindre le regretté Concord aux oubliettes…

Lire également : Licenciements chez Full Circle : le studio derrière skate. procède à une “restructuration”

Une chute rapide…

Sorti le 26 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Highguard n’aura même pas atteint les deux mois d’exploitation. Malgré un démarrage marqué par plus de deux millions de joueurs ayant testé le titre, l’engouement n’a pas tenu sur la durée. Résultat : Wildlight Entertainment a pris la lourde décision de fermer les serveurs du jeu le 12 mars prochain.

Selon le studio, la base de joueurs actifs s’est révélée insuffisante pour garantir la viabilité du jeu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’équipe remercie la communauté tout en reconnaissant ne pas avoir réussi à construire un écosystème durable autour du jeu.

Vous pouvez lire ci-dessous le communiqué, traduit par nos soins :

“Aujourd’hui, nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer. Nous avons pris la décision de fermer définitivement Highguard le 12 mars.

Depuis son lancement, plus de 2 millions de joueurs ont rejoint l’univers de Highguard. Vous nous avez fait part de vos commentaires, créé du contenu, et beaucoup d’entre vous ont cru en notre projet. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Malgré la passion et le travail acharné de notre équipe, nous n’avons pas réussi à constituer une base de joueurs suffisante pour assurer la pérennité du jeu. Les serveurs resteront en ligne jusqu’au 12 mars. Nous espérons que vous vous joindrez à nous une dernière fois pour nous montrer votre soutien et profiter de ces derniers matchs exceptionnels tant que nous le pouvons encore.

Au nom de toute l’équipe de Wildlight, merci d’avoir joué, de nous avoir soutenus et d’avoir fait partie de l’histoire de Highguard.”

Une ultime mise à jour avant l’extinction de Highguard

Malgré cette fermeture définitive, Highguard recevra une dernière mise à jour avant sa disparition. Celle-ci intégrera un nouveau personnage baptisé Warden, des arbres de compétences et un système de progression de compte élargi. “L’équipe est ravie de publier une dernière mise à jour du jeu afin que vous puissiez profiter pleinement de la fin de vie du jeu. Nous ajouterons un nouveau gardien, une nouvelle arme, une progression de niveau de compte et des arbres de compétences ! Les notes de mise à jour complètes seront bientôt disponibles, et nous prévoyons de publier la mise à jour ce soir ou demain matin.”

Ironie du sort, ces ajouts étaient pensés pour enrichir l’expérience post-lancement. Malheureusement, ils serviront finalement d’adieu aux derniers joueurs.

En 2026, lancer un shooter multijoueur ne suffit donc plus. Il faut immédiatement convaincre, fidéliser et se distinguer dans un écosystème impitoyable. Espérons que Marathon ne suive pas le même chemin !