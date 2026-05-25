C’est officiel : Yujiro Hanma (Baki) est le dernier DLC de la saison 3 de Tekken 8

La surprise était de taille pour la FGC. Lors du tournoi Combo Breaker 2026 du week-end dernier, Bandai Namco a finalement levé le voile sur le dernier personnage DLC de la Season Pass 3 de Tekken 8. Cette fois, la firme a invité un combattant d’un autre univers, connu par sa brutalité : Yujiro Hanma, figure centrale du manga et anime Baki.

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Qui est Yujiro Hanma ?

Dans l’univers Baki, Yujiro Hanma est considéré comme “la créature la plus forte du monde”. Véritable monstre de puissance, il est capable de vaincre des combattants d’élite, des armées entières et même des animaux gigantesques à mains nues. Son corps surhumain et sa maîtrise absolue des arts martiaux ont fait de lui une légende vivante dans l’œuvre créée par Keisuke Itagaki.

Mais derrière cette réputation terrifiante se cache surtout le principal antagoniste de l’histoire. Depuis l’enfance de son fils Baki, l’héros de la série, il pousse ce dernier à devenir plus fort à travers des combats extrêmes et une éducation particulièrement violente. Toute l’intrigue du manga tourne autour de l’objectif de Baki : surpasser son père et prouver qu’il peut vaincre l’homme considéré comme invincible.

Une annonce qui a surpris la communauté

Avant que Bandai Namco révèle le dernier combattant DLC de Tekken 8 au Combo Breaker 2026, les spéculations allaient déjà bon train. Une grande partie des joueurs s’attendait à voir apparaître un invité issu d’une autre licence de versus fighting, notamment du côté de Capcom. D’autres rumeurs évoquaient même un personnage totalement inédit lié à la famille Kazama.

L’annonce de Yujiro Hanma au Combo Breaker 2026 a donc créé un véritable effet de surprise, même si des bruits de couloir autour d’un crossover manga circulaient depuis plusieurs semaines dans la FGC. Il sera le quatrième et dernier personnage du Season Pass 3, aux côtés de Kunimitsu, Bob et Roger Jr.

Yujiro Hanma rejoindra le roster de Tekken 8 pour l’hiver 2026, avec une fenêtre estimée entre janvier et mars 2027. Il débarque avec une nouvelle arène, Subsea Lockdown.

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :