Hulk et Black Panther (Shuri) rejoignent le roster de Marvel Tōkon: Fighting Souls

L’EVO Japan 2026 a réservé une belle surprise aux amateurs de jeux de combat 2D. Lors de l’événement, Marvel Tōkon: Fighting Souls s’est offert un nouveau trailer, officialisant l’arrivée de deux nouveaux combattants emblématiques : Hulk et Black Panther, ici incarnée par Shuri. Une annonce qui confirme la formation d’une nouvelle équipe, baptisée Fighting Avengers.

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Hulk débarque avec une puissance dévastatrice

Inévitable : c’est le mot qui qualifie bien l’arrivée de Hulk dans Marvel Tōkon: Fighting Souls. Le colosse vert fait donc son entrée dans le roster du jeu de combat 4v4 lors de l’EVO Japon 2026, via une bande-annonce explosive mettant en avant sa force brute et son style de combat destructeur.

Selon les premières informations communiquées par Arc System Works, Hulk s’impose comme un personnage orienté “power crush”. Il est capable d’écraser ses adversaires à courte et moyenne portée, tout en absorbant les attaques de ces derniers. Ses coups paraissent lents, mais particulièrement lourds, avec une pression constante même sur la garde adverse.

Le trailer laisse également entrevoir une mécanique liée à sa rage, fidèle à l’ADN du personnage. Plus le combat avance, plus Hulk pourrait devenir dangereux, alors, gars aux erreurs : vous les paierez très cher !

Shuri devient Black Panther dans Marvel Tōkon: Fighting Souls

L’autre annonce marquante concerne Black Panther, mais sous une forme inattendue. Fidèle aux productions Marvel récentes, ce n’est pas T’Challa qui portera le costume dans Marvel Tokon, mais sa sœur Shuri, l’héritière du Wakanda.

Sur le plan du gameplay, Shuri semble à l’opposé de Hulk : rapide, agile et technique. Ses animations dévoilent des déplacements nerveux, des coups de griffes énergétiques et une approche très offensive. Tout indique qu’elle pourrait séduire les joueurs appréciant les personnages typés “rushdown”, capables d’étouffer l’adversaire par la vitesse et la pression.

Avec ces deux nouvelles arrivées, Marvel Tokon étoffe également sa composition narrative. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man au sein d’une équipe baptisée Fighting Avengers. Attendons-nous à un mode histoire riche, où plusieurs factions Marvel semblent destinées à s’affronter dans un conflit d’ampleur mondiale.

Le trailer diffusé à l’EVO Japan 2026 a aussi permis de découvrir une nouvelle arène : Wakanda. “Le Wakanda est une nation située en Afrique, dotée de paysages naturels d’une grande richesse. Il s’impose également comme un leader mondial dans le domaine des technologies de pointe. Traditionnellement protégé par son roi, le Black Panther, le Wakanda est désormais dirigé par la jeune Black Panther Shuri, qui a pris la relève pour défendre son peuple”, peut-on lire dans le blog de PlayStation.

Vous pouvez voir ci-dessous le trailer de présentation des deux nouveaux personnages :

Et la sortie ?

Marvel Tōkon: Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC. Arc System Works et Sony donnent rendez-vous aux fans à l’Illinois le 22 mai au Combo Breaker 2026, puis au Hong Kong Comic Con 2026, à partir du 29 mai à Hong Kong pour jouer à la toute dernière version du jeu. Elle inclura le tout nouveau Black Panther et Wakanda, pour un total de 13 personnages jouables et cinq arènes.