5 raisons (ou pas) de jouer à Donkey Kong Bananza

Le gorille de Nintendo est de retour, mais cette fois, il ne saute plus entre cocotiers et tambours géants. Dans Donkey Kong Bananza, l’île s’effondre, les bananes prennent la forme de cristaux d’énergie, et DK descend dans les entrailles de la terre pour réparer les dégâts. Une entreprise minière toxique, des transformations animales, des blocs destructibles et une structure modulaire composent cette nouvelle aventure souterraine. Mais entre recyclage mécanique et vraie maîtrise de la formule, faut-il foncer tête la première dans cette cavale minérale ? Donkey Kong Bananza mérite-t-il votre temps ou risque-t-il de finir dans la pile des jeux oubliés ? Voici 5 raisons, bonnes ou mauvaises, de sortir votre Switch 2 pour creuser la question.

Raison 1 (Pour) : une jouabilité précise avec transformations bien intégrées

Donkey Kong Bananza repose sur un gameplay clair, immédiat et sans surcharge. Le joueur enchaîne les actions essentielles comme sauter, frapper ou charger au sol avec une réactivité exemplaire. Chaque commande répond instantanément. Le plaisir vient de cette fluidité qui permet d’enchaîner exploration, plateforme et destruction de terrain sans interruption ni gêne.

La mécanique la plus marquante repose sur les transformations animales. Elles ne sont pas des gadgets mais des mécaniques parfaitement intégrées. L’autruche permet de planer, le zèbre accélère dans les couloirs, le serpent permet de sauter plus haut, et l’éléphant déplace des blocs massifs. Chacune s’active automatiquement dans des zones dédiées, évitant tout commande inutile. Cela conserve un rythme rapide et maintient l’attention du joueur sur le terrain.

Les combats de boss s’en inspirent intelligemment. Certaines phases obligent à alterner entre transformations, d’autres demandent de réagir vite aux changements du décor. Le jeu évite la répétition, varie les situations et monte progressivement en intensité. Même les moments plus calmes permettent d’expérimenter sans pression. L’apprentissage est organique. C’est un gameplay simple, solide, et jamais limité.

Raison 2 (Pour) : des environnements variés et visuellement cohérents

Bananza ne se contente pas d’un décor souterrain générique. Chaque strate explorée possède une ambiance distincte. On passe de galeries volcaniques à des cavernes cristallines, de zones industrielles délabrées à des forêts souterraines gorgées de lumière toxique. La progression n’est pas linéaire : chaque univers offre un rythme, une palette de couleurs et des dangers qui lui sont propres.

Le style visuel reste cartoon mais gagne en lisibilité. Les contours nets et les couleurs marquées rendent chaque élément lisible, même dans le feu de l’action. Les blocs destructibles, les plateformes mobiles, les ennemis et les objets à récupérer se détachent du fond sans effort. En mode portable comme en mode docké, le jeu reste parfaitement compréhensible visuellement. Aucun flou, aucun artefact, même lors des effets de lumière ou des effondrements de terrain.

Les animations renforcent cette impression de maîtrise. Donkey Kong, ses transformations et les ennemis bougent avec cohérence. Le terrain réagit à chaque action, les effets visuels ne surchargent jamais l’écran.

Raison 3 (Pour) : une structure modulaire qui donne envie de fouiller

Derrière son apparente linéarité, Bananza cache une construction plus ouverte. Les niveaux s’étendent verticalement et horizontalement, avec des blocs à casser, des passages alternatifs, des chemins secrets et des objets rares. La structure est modulaire : on creuse pour progresser, mais aussi pour dénicher des trésors ou ouvrir de nouveaux segments.

Ce design encourage à revenir dans des zones déjà visitées. Certaines parties ne sont accessibles qu’après avoir obtenu une transformation spécifique dans un autre niveau. Cela évite l’effet couloir et donne du corps à la progression. Le jeu reste accessible à ceux qui veulent juste aller au bout, mais il récompense clairement les curieux.

Le terrain devient une sorte de puzzle permanent. Faut-il détruire ce mur, faire tomber ce bloc, déclencher ce mécanisme à distance ? Le joueur est constamment invité à observer et à tester. Les secrets sont nombreux mais bien intégrés. Rien ne semble forcé ou ajouté pour gonfler artificiellement la durée de vie. C’est une structure pensée pour être explorée et maîtrisée, pas subie.

Raison 4 (Pour) : une ambiance sonore et artistique qui colle parfaitement

La bande-son de Donkey Kong Bananza est un vrai plaisir. Chaque zone propose une ambiance musicale propre. Les percussions dominent dans les strates tropicales, des nappes électroniques discrètes habillent les zones mécaniques, et des mélodies plus aériennes accompagnent les galeries cristallines. L’ensemble reste cohérent avec l’univers et soutient l’action sans jamais l’étouffer.

Les bruitages sont précis. Chaque bloc qui se brise, chaque transformation, chaque interaction avec le décor produit un son distinct. Cela renforce la sensation de contrôle et d’impact. Même les effets de l’environnement, comme un souffle de vent ou une coulée de lave, sont audibles sans envahir l’espace sonore. Tout est calibré.

Visuellement, le jeu assume son style cartoon mais ne se moque pas du joueur. Le pelage de DK, les reflets dans l’eau, les particules de poussière ou les effets de lumière sont là pour enrichir sans surcharger. Les transformations ont chacune une animation d’entrée et de sortie lisible et fluide. C’est propre, expressif, mais jamais envahissant. L’univers a du style, et il le maîtrise.

Raison 5 (Pour) : une fluidité exemplaire qui sublime chaque action

Donkey Kong Bananza brille par sa performance technique. Le jeu maintient une cadence de 60 images par seconde en toutes circonstances, que ce soit en mode portable ou docké. Même lors des séquences les plus chargées, avec blocs destructibles en cascade, effets de transformation et mouvements multiples à l’écran, la fluidité reste constante. Ce n’est pas un détail : dans un jeu de plateforme où chaque saut compte, la réactivité fait toute la différence.

Cette stabilité graphique renforce la sensation de précision. Le joueur garde toujours le contrôle. Aucune latence, aucun flou, aucun ralentissement ne vient perturber l’expérience. La Switch 2 est ici utilisée avec intelligence, sans surenchère. Le moteur du jeu semble optimisé pour s’adapter aux contraintes de chaque environnement. Que Donkey Kong glisse dans une galerie de lave ou rebondisse sur des plateformes instables dans une caverne de cristal, le framerate ne cède jamais.

Le résultat est une immersion continue. Chaque action devient plus satisfaisante. Les transitions entre niveaux, les animations de transformation ou les effets liés à l’environnement s’enchaînent sans rupture. Ce soin technique donne à Bananza une finition rare pour un jeu de lancement. Il s’agit là d’une vraie réussite, qui participe pleinement au plaisir de jeu.