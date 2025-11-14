Actualités

Sprinto intelligence artificielle : une avancée majeure pour la conformité

Sprinto intelligence artificielle facilite la gestion autonome des risques et la conformité.

De nos jours, la gestion des risques et la conformité deviennent plus complexes. Les entreprises veulent respecter les normes de sécurité en toute simplicité. Sprinto intelligence artificielle promet de révolutionner ce domaine. Découvrons comment cette nouvelle suite d’outils change la donne.

Les nouvelles capacités d’intelligence artificielle de Sprinto

Sprinto propose de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Celles-ci rendent la gestion des risques et la conformité plus autonomes. La plateforme exploite des données contextuelles pour adapter chaque action à l’entreprise. Grâce à ces avancées, les équipes améliorent leur efficacité tout en gagnant du temps.

AI Playground : personnaliser la conformité grâce à l’IA

Avec AI Playground, il est possible de créer des agents d’IA personnalisés sans écrire de code. Par exemple, il existe des agents pour l’analyse du risque fournisseur. On retrouve aussi des agents pour évaluer les preuves ou identifier les risques. Ces agents sont testables et installables en quelques minutes.

  • Création d’agents sur mesure
  • Déploiement rapide et simple
  • Actions adaptées à chaque environnement

Ask AI : l’assistant intelligent au service de la gestion des risques

Ask AI est l’assistant de conformité qui répond en langage simple. Il suffit de poser une question sur la base de données pour avoir une réponse claire et immédiate. Les employés n’ont plus besoin d’attendre ou de consulter un expert. Toutes les personnes accèdent aux données cruciales de leur entreprise, en toute autonomie.

En conclusion, Sprinto intelligence artificielle redéfinit la gestion des risques et la conformité. Les outils comme AI Playground et Ask AI apportent autonomie, rapidité et personnalisation. Sprinto garantit aussi la sécurité et l’éthique grâce à l’intervention humaine et au respect de normes strictes. Les professionnels accèdent enfin à une conformité moderne, fiable, et tournée vers l’avenir.

Lisez notre dernier article tech : iOS 27 : trois grandes nouveautés en intelligence artificielle annoncées

