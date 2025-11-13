iOS 27 : trois grandes nouveautés en intelligence artificielle annoncées

Apple travaille déjà sur la prochaine version de son système mobile, iOS 27, prévue pour 2026. Selon les informations révélées par Mark Gurman dans sa newsletter Power On, cette mise à jour apportera trois évolutions majeures dans le domaine de l’intelligence artificielle. Après l’arrivée d’iOS 26.4 au printemps, qui introduira une refonte importante de Siri, Apple prépare une étape encore plus ambitieuse avec iOS 27.

Siri va changer de visage et gagner en intelligence sur iOS 27

La première nouveauté attendue concerne Siri, qui bénéficiera d’un redesign visuel complet. En effet, Apple souhaite donner à son assistant vocal une personnalité plus vivante et intuitive, afin de renforcer l’expérience utilisateur. Ce changement viendra compléter les améliorations prévues dès iOS 26.4. Siri y recevra des capacités avancées grâce à Apple Intelligence.

Ce choix stratégique permet à Apple de gérer les attentes des utilisateurs. En améliorant d’abord les performances de Siri sans modifier son apparence, la marque peut tester la réception du public. Ensuite, avec iOS 27, le nouveau design viendra confirmer que Siri fait véritablement peau neuve, à la fois sur le plan technique et esthétique.

Un moteur de recherche et un agent santé intégrés

La deuxième innovation annoncée est un outil de recherche web alimenté par l’IA, directement intégré à iOS 27. Cette fonctionnalité vise à offrir des résultats plus pertinents et personnalisés, en s’appuyant sur l’écosystème Apple Intelligence. Elle pourrait représenter une alternative aux moteurs de recherche traditionnels, en mettant l’accent sur la simplicité et la confidentialité.

Enfin, Apple prépare une évolution majeure dans le domaine de la santé numérique avec un agent IA intégré à l’application Santé. Ce service, baptisé Health+, aidera les utilisateurs à mieux gérer leur bien-être au quotidien. L’objectif est de proposer un accompagnement personnalisé, capable de donner des conseils adaptés et de suivre les données de santé de manière proactive. Si ce projet aboutissait, Apple pourrait devenir l’un des premiers grands acteurs à s’imposer dans le secteur des chatbots médicaux.