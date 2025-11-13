Claviers Akko crée la surprise avec trois nouveautés et offres inédites

Les claviers Akko font sensation pour le Black Friday. En effet, la marque lance trois nouveaux modèles et propose des remises importantes. Cette année encore, l’innovation est au rendez-vous, avec une technologie avancée et un design pensé pour chaque utilisateur. Ainsi, avec ces nouveautés, Akko veut révolutionner votre expérience de frappe.

Découverte des nouveaux claviers Akko pour le Black Friday

Pour le Black Friday, Akko dévoile trois claviers : le MOD68 HE, le M1 V5 TMR ISO et l’AIR01. Chaque modèle apporte des améliorations inédites sur le marché européen. Ces claviers combinent vitesse, élégance et personnalisation. Les amateurs de jeux vidéo comme les professionnels y trouveront leur bonheur. De plus, une remise de 20 % est proposée sur leurs sites européens.

Avantages des interrupteurs magnétiques et technologiques Akko

Le MOD68 HE propose des interrupteurs magnétiques de pointe. Sa précision s’ajuste entre 0,1 et 4,0 mm. Son taux de rafraîchissement atteint 8 000 Hz, garantissant une réponse ultra-rapide. Le clavier M1 V5 TMR ISO, quant à lui, introduit la technologie TMR. Celle-ci améliore la sensibilité et la personnalisation. En résumé, les claviers Akko s’adaptent à toutes les envies et usages, tout en assurant performance et fiabilité.

Le clavier AIR01 : minimalisme et efficacité réunis

Le nouveau AIR01 reprend les lignes épurées et minimalistes inspirées des produits Mac. Il ne pèse que 600 g et propose 68 touches. Sa conception fine améliore la saisie et la portabilité. Grâce à ses trois modes de connexion (Bluetooth, 2,4G, filaire), il se connecte facilement à différents appareils. Son actionnement court et discret convient parfaitement aux professionnels toujours en mouvement.

En conclusion, Claviers Akko marque un tournant dans l’expérience de frappe moderne. La marque mise sur la personnalisation, l’innovation et la simplicité d’utilisation. Pour ce Black Friday, il est temps de découvrir des claviers qui allient technologie et élégance, tout en profitant d’offres spéciales. N’attendez plus pour améliorer votre quotidien !

