Quad Lock lance sa campagne Black Friday 2025

Chaque année, Quad Lock trouve une manière originale de dynamiser le Black Friday. Pour 2025, la marque australienne frappe encore plus fort avec The Heist, une mini-série en quatre épisodes qui met en scène un casting inattendu : le pilote de F1 Oscar Piastri et les stars de YouTube Mighty Car Mods. Un trio surprenant mais terriblement efficace pour donner le ton d’une opération pleine d’autodérision, parfaitement calibrée pour agiter les réseaux sociaux.

Cette campagne accompagne évidemment la plus grosse promotion de Quad Lock : 30 % de réduction sur tout le site, une opportunité rare pour s’équiper en supports, coques et accessoires premium — que l’on soit motard, cycliste, automobiliste, randonneur ou adepte du tout-terrain.

The Heist : un braquage… pour une coque Pixel !

Réalisée en partenariat avec Mighty Car Mods, la mini-série « The Heist » revisite l’esprit du casse façon comédie. On y suit Oscar Piastri dans une mission totalement improbable : infiltrer le warehouse de Quad Lock pour récupérer une nouvelle coque Pixel avant que la promo Black Friday ne commence officiellement.

Le ton est volontairement léger, rythmé, presque caricatural — un style qui colle parfaitement à l’identité de Quad Lock, habituée à mêler humour et storytelling pour valoriser ses produits auprès de sa communauté mondiale.

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur YouTube, et les parties 3 et 4 seront dévoilées progressivement sur les réseaux sociaux de la marque. Avec plus de 7,3 millions de fans touchés par la collaboration, la campagne démarre déjà sur les chapeaux de roue.

Pourquoi ce Black Friday est une excellente occasion de s’équiper

Depuis des années, Quad Lock s’est imposé comme la référence en matière de fixation pour smartphone. Leur grande force ? Une combinaison d’ingénierie solide, d’ergonomie intelligente et d’écosystème ultra-complet couvrant tous les usages : moto, vélo, auto, 4×4, sports outdoor, etc.

La promotion Black Friday — 30 % sur tout le site — permet ainsi de s’offrir des produits premium rarement soldés. Parmi les best-sellers :

Pour la moto

Handlebar Mount Pro , le support phare, encore plus robuste.

, le support phare, encore plus robuste. Vibration Dampener , indispensable pour protéger les capteurs des smartphones modernes.

, indispensable pour protéger les capteurs des smartphones modernes. Chargeur sans fil étanche (Waterproof Wireless Charging Head) nouvelle génération.

Pour la voiture et le 4×4

Heavy Duty Suction Mount pour un maintien béton sur pare-brise ou tableau de bord.

pour un maintien béton sur pare-brise ou tableau de bord. Têtes MAG avec chargement sans fil, pour un confort maximal lors des longs trajets.

Pour le vélo

Les nouveaux Stem Cap Mounts , plus élégants et compacts.

, plus élégants et compacts. Le support Out Front classique, toujours aussi fiable.

classique, toujours aussi fiable. Tête de charge sans fil étanche pour les longs rides ou les vélos électriques.

Au quotidien

La gamme McLaren , ultra-stylée.

, ultra-stylée. Les coques custom limitées.

Les accessoires : tripods, phone rings, gourdes MAG, chargeurs…

Bref, un écosystème complet, cohérent, et surtout compatible entre générations — un argument que beaucoup de motards et cyclistes apprécient.

Une marque devenue incontournable

Quad Lock continue de s’imposer comme le standard mondial du montage de smartphones.

Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes :

Des millions d’utilisateurs

Plus de 150 000 avis 5 étoiles

Une présence dans plus de 100 pays

Des produits conçus pour moto, vélo, auto, marine, aviation, et plus encore

Depuis son lancement sur Kickstarter en 2011, la marque a peaufiné une recette que beaucoup tentent d’imiter sans jamais égaler : un système de verrouillage simple, rapide, extrêmement fiable — et désormais enrichi d’options MAG et de solutions de charge sans fil toujours plus puissantes.

Un Black Friday sous le signe du fun, de la communauté… et des bonnes affaires

“The Heist” n’est pas seulement une opération marketing réussie : c’est une manière, selon Quad Lock, de remercier sa communauté de passionnés qui utilise ses produits dans toutes les conditions, du motocross au VTT, du 4×4 à la route, aux aventures outdoor.

Pour Jacinta Priest, Senior Social Media Manager, cette période est stratégique :

“Nous savons que beaucoup de nos clients attendent ce moment de l’année. Créer cette mini-série avec Oscar et les Mighty Car Mods, c’est notre façon d’ajouter une touche de fun et de chaos contrôlé à l’événement le plus important de l’année.”

Et on ne va pas se mentir : voir un pilote de Formule 1 participer à un “braquage” pour une coque Pixel, ça fonctionne. L’opération est soignée, dynamique, et parfaitement dans l’esprit de Quad Lock.