Test – Accessoires Quad Lock pour voiture : sécurité, modularité et innovation au quotidien

Lorsque l’on passe beaucoup de temps au volant, la question du support de smartphone devient rapidement essentielle. Que ce soit pour utiliser un GPS, répondre à des appels en mains libres, écouter sa musique ou gérer ses applications de conduite, le téléphone est devenu un compagnon incontournable sur la route. Cependant, il doit encore être bien fixé, facilement accessible et en toute sécurité.

C’est précisément là que Quad Lock intervient. Réputée pour ses systèmes de fixation ultra sécurisés et modulaires, la marque australienne a su convaincre aussi bien les motards que les cyclistes. Elle décline aujourd’hui son savoir-faire dans une gamme spécialement pensée pour les automobilistes. Enfin, elle s’appuie sur la robustesse, l’adaptabilité et le design discret, mais efficace. Tout y est pour transformer l’expérience de conduite. Nous avons testé trois produits phares de cette gamme : le Cup Holder Mount, le Suction Windscreen/Dash Mount et l’adaptateur sans fil CarPlay / Android Auto.

Support pour porte-gobelet (Cup Holder Mount)

Un ancrage solide et adaptable

Le premier contact avec le Cup Holder Mount met immédiatement en confiance. Son mécanisme d’ajustement permet de s’adapter aux porte-gobelets dont le diamètre varie entre 70 et 100 mm. Cela signifie qu’il est compatible avec la quasi-totalité des véhicules : petites citadines, SUV, camping-cars, utilitaires ou même camions de livraison.

La structure interne est renforcée par un noyau en acier, offrant une résistance impressionnante aux vibrations et aux secousses. C’est un détail qui compte, notamment pour ceux qui roulent souvent sur des routes secondaires ou des chemins non goudronnés.

Un bras flexible pour plus de liberté

Le bras flexible de 175 mm, en “col de cygne”, est l’un des atouts majeurs de ce support. Avec lui, on peut orienter le smartphone aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage, tout en ajustant la hauteur et l’angle d’inclinaison. Que vous soyez grand ou petit, assis droit ou légèrement reculé, l’écran reste parfaitement lisible.

Intégration dans l’écosystème Quad Lock

Comme tous les produits de la marque, le Cup Holder Mount fonctionne avec la fixation Quad Lock classique ou la version magnétique MAG™. Vous pouvez ainsi l’associer à une coque Quad Lock, à un adaptateur universel ou à la tête de charge sans fil. En clair, si vous possédez déjà un accessoire Quad Lock pour votre moto ou votre vélo, vous pouvez passer de l’un à l’autre en quelques secondes. Ceci se fait sans changer d’équipement.

Support ventouse pour pare-brise ou tableau de bord (Suction Windscreen/Dash Mount)

Une fixation fiable et rapide

Le Suction Windscreen/Dash Mount reprend le concept classique du support ventouse, mais avec une qualité de conception nettement supérieure à la moyenne. Sa ventouse industrielle, associée à un levier de serrage, permet une fixation ultra solide. Cela fonctionne que ce soit sur le pare-brise ou sur une surface plane du tableau de bord. Et le tout, sans colle ni adhésif, ce qui facilite le repositionnement ou le retrait sans laisser de traces.

Ce système est particulièrement pratique pour ceux qui conduisent plusieurs véhicules. Vous pouvez démonter et installer le support en quelques secondes, sans outil.

Conçu pour durer

Les conditions à l’intérieur d’une voiture peuvent être extrêmes : chaleur en plein soleil, froid hivernal, vibrations permanentes. Ce support est prévu pour y résister, avec une tolérance allant de –30 °C à +80 °C. Sa structure en polycarbonate monobloc est robuste, et la ventouse garde son pouvoir adhérent même après de nombreux repositionnements.

Ergonomie et visibilité optimales

La tête à rotule permet un réglage précis de l’angle du téléphone. Vous obtenez ainsi une visibilité parfaite que vous utilisiez un GPS ou une application musicale. Le passage du mode portrait au mode paysage est fluide et sécurisé. Même sur autoroute ou sur route dégradée, le smartphone reste parfaitement stable. On évite ainsi les tremblements gênants.

Adaptateur sans fil CarPlay / Android Auto

Libérez-vous des câbles

L’adaptateur sans fil CarPlay / Android Auto répond à un besoin simple mais universel : se débarrasser du câble USB tout en conservant toutes les fonctionnalités de son système embarqué.

Il suffit de brancher l’adaptateur au port USB de la voiture, d’appairer son smartphone en Bluetooth, et la connexion se fait automatiquement à chaque démarrage du véhicule. Vous retrouvez alors l’interface CarPlay ou Android Auto sur l’écran de votre voiture. C’est exactement comme avec une connexion filaire, mais sans jamais sortir le câble.

Une installation plug-and-play

Aucune configuration complexe n’est nécessaire. L’adaptateur est fourni avec des câbles USB-A et USB-C, ainsi qu’un adaptateur coudé pour optimiser l’intégration. Cela permet d’éviter les câbles qui dépassent. L’ensemble est suffisamment compact pour rester branché en permanence, même si vous changez de voiture.

Multi-appareils et flexibilité

Autre avantage : il est possible d’appairer plusieurs smartphones. Si vous partagez le volant avec un autre conducteur, il suffit de sélectionner l’appareil à connecter lors de l’allumage. Le passage de l’un à l’autre se fait rapidement, sans manipulation complexe.

Une expérience utilisateur fluide et cohérente

Ce qui ressort de l’utilisation combinée de ces accessoires, c’est la cohérence de l’ensemble. Quad Lock ne se contente pas de créer un support ou un adaptateur isolé : la marque conçoit un véritable écosystème.

Le principe est simple : une seule coque ou un seul adaptateur universel permet d’utiliser son smartphone sur différents supports, que ce soit à moto, à vélo, en voiture ou même sur un trépied photo. Cette interopérabilité est un énorme avantage. Cela se fait à la fois en termes de confort et d’économie.

En pratique, sur la route

En conditions réelles, ces accessoires se montrent irréprochables.

En ville , le Cup Holder Mount est idéal pour garder le téléphone à portée de main. Cela est surtout vrai pour les chauffeurs VTC ou les livreurs qui doivent souvent interagir avec leur smartphone.

Conclusion sur la gamme auto de Quad Lock

Quad Lock signe ici une gamme automobile aussi efficace que ses célèbres fixations pour deux-roues. Les trois accessoires testés répondent chacun à un usage spécifique, tout en conservant un ADN commun : sécurité, modularité et durabilité.

Si le prix se situe dans le haut de la fourchette par rapport à des supports classiques, la qualité des matériaux, la fiabilité des fixations et la compatibilité totale avec le reste de l’écosystème Quad Lock justifient pleinement cet investissement.

En résumé, que vous soyez un professionnel de la route ou un conducteur occasionnel exigeant, ces accessoires apporteront un réel confort. Ainsi, vous aurez une tranquillité d’esprit à vos trajets.