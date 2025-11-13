Actualités

Elden Ring: Nightreign – le prochain DLC s’appellera The Forsaken Hollows, la date de sortie se confirme !

il y a 44 minutes
Elden-Ring-Nightreign-dlc

Les contrées de Limveld n’ont pas encore dit leur dernier mot ! FromSoftware a profité du State of Play du 11 novembre 2025 pour lever le voile sur The Forsaken Hollows, le premier DLC majeur d’Elden Ring: Nightreign. Le studio japonais, en partenariat avec Bandai Namco, a également publié un trailer impressionnant, en dévoilant de nouvelles zones, ennemis et personnages jouables. Et c’est dans quelques semaines ! 

Un contenu riche pour le premier DLC de Elden Ring: Nightreign

Même si Elden Ring: Nightreign n’a pas rencontré autant de succès que le jeu original, FromSoftware projette d’ancrer le jeu dans la durée. Hier soir, lors du State of Play spécial jeu japonais, le studio annonce alors l’arrivée du premier DLC majeur d’Elden Ring: Nightreign, baptisé The Forsaken Hollows. L’extension sortira le 4 décembre 2025 sur PlayStation, Xbox et PC.

The Forsaken Hollows introduit deux protagonistes inédits, appelés « Nightfarers » :

  • Le Scholar, un érudit adepte des arts arcaniques, capable d’analyser le champ de bataille pour tirer avantage de ses ennemis ;
  • L’Undertaker, une abbesse au service de la Foi et de la Force, envoyée pour traquer le Nightlord et purifier les âmes perdues.

Quant à la nouvelle zone principale, The Great Hollow, se distingue comme un immense gouffre vivant au cœur de Limveld. La map grouille de temples brisés, de cristaux corrompus et de ruines organiques. FromSoftware décrit cet environnement comme “un lieu où la terre respire et se tord sous la malédiction du monde”.

Le DLC proposera également deux nouveaux boss majeurs, dont l’un serait un clin d’œil à un adversaire emblématique de la saga Dark Souls. Des points d’intérêt inédits, de nouveaux équipements et des ajustements d’équilibrage sont également annoncés pour enrichir la rejouabilité.

Ci-dessous la bande-annonce de Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows : 

Les joueurs qui précommanderont The Forsaken Hollows avant le 3 décembre recevront un artbook numérique et une mini bande-son exclusive. À noter que le « Deluxe Upgrade Pack » du jeu de base est désormais renommé The Forsaken Hollows DLC, afin d’éviter tout doublon d’achat.

