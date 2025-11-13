Apple suspend le lancement de l’iPhone Air 2

Apple vient de prendre une décision surprenante. Le lancement de l’iPhone Air 2 est repoussé pour une durée indéterminée. Ce modèle, attendu pour l’automne 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone Fold, devait incarner une nouvelle génération plus légère et plus performante. Toutefois, selon plusieurs sources proches du projet, Apple a retiré l’appareil de son calendrier officiel.

L’iPhone Air 2 : un projet ambitieux mis en pause

L’iPhone Air 2 devait séduire par son design encore plus fin et par une autonomie renforcée grâce à une batterie plus grande. Apple travaillait aussi sur l’intégration du système de refroidissement par chambre à vapeur, déjà présent sur l’iPhone 17 Pro, afin d’améliorer les performances. Des rumeurs évoquaient même l’ajout d’un double capteur photo, une évolution qui aurait marqué une différence notable avec la première génération.

Pourtant, malgré ces innovations, Apple a choisi de retirer le projet de son calendrier. Les ingénieurs et certains fournisseurs continuent de travailler sur le prototype. Néanmoins, aucune date de sortie n’est fixée. Cette décision est jugée inédite par les observateurs. En effet, d’habitude, Apple préfère ajuster ses lancements plutôt que les suspendre totalement.

Des ventes décevantes et une stratégie repensée

Le premier iPhone Air, lancé en septembre 2025, n’a pas rencontré le succès escompté. Foxconn, le principal partenaire de production, a déjà réduit ses lignes de fabrication et prévoit d’arrêter complètement d’ici la fin du mois. Luxshare, un autre fournisseur, a cessé la production dès octobre. Ces signaux montrent que la demande n’a pas été suffisante pour justifier une suite immédiate.

Apple semble désormais concentrer ses efforts sur trois modèles pour l’automne 2026. Il s’agit des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold. Le modèle de base iPhone 18 et la version plus abordable iPhone 18e devraient arriver au printemps 2027. Certains analystes estiment que l’iPhone Air 2 pourrait revenir à cette période, sous une forme repensée et mieux adaptée aux attentes du marché.