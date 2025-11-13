MOVA Z60 Ultra Roller Standalone : la puissance du nettoyage enfin accessible

Après le succès du Z60 Ultra Roller Complete, MOVA continue d’étendre sa gamme phare avec un modèle pensé pour rendre sa technologie de nettoyage premium accessible au plus grand nombre. Voici donc le MOVA Z60 Ultra Roller Standalone, une version plus abordable, mais toujours dopée aux innovations maison, dont l’ambition est claire : offrir une propreté irréprochable au quotidien, sans compromis sur la performance.

Ce nouveau modèle conserve l’ADN de la série Z60 et se positionne comme une Core Function Independent Edition, autrement dit une version qui embarque l’essentiel de la technologie MOVA, sans les fonctions avancées de franchissement ou de gestion d’environnements complexes. Une réponse idéale pour les foyers qui souhaitent un robot laveur efficace, puissant et hygiénique, mais à un prix qui reste sous la barre symbolique des 1000 €.

HydroForce™ : le cœur technologique qui change tout

Comme son grand frère, le Z60 Ultra Roller Standalone repose sur l’impressionnante technologie HydroForce™, qui transforme totalement la manière de laver les sols. Ici, on n’est plus sur une serpillière classique simplement humidifiée, mais sur un nettoyage sous pression réel, précis et continu.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

12 buses pulvérisent en permanence de l’eau propre directement sur le rouleau de 25,6 cm.

Une pression descendante de 4100 Pa, équivalente à un appui manuel de 1,7 kg, permet d’éliminer en un passage les taches séchées et la saleté incrustée.

Un grattoir 360° sépare instantanément l’eau sale du rouleau, évitant toute re-contamination.

Résultat : un sol vraiment propre, uniforme, sain, et surtout agréable à marcher pieds nus. MOVA maîtrise ici un domaine où beaucoup concurrents se contentent encore de systèmes double-disque ou pads rotatifs moins performants.

Un robot calibré pour les appartements et les espaces sans obstacles complexes

Le Z60 Standalone propose une configuration pensée pour les besoins réels du quotidien. Il reprend les atouts de MOVA, mais dans une approche plus ciblée :

Aspiration 26 000 Pa, largement suffisante pour les sols durs, poussières fines, cheveux et débris.

Brosse DuoBrush anti-emmêlement, idéale pour limiter les blocages.

Technologie AutoShield™, qui protège automatiquement les tapis pendant le lavage — un vrai plus pour les appartements où les zones dures et les zones textiles cohabitent.

Il se distingue aussi par son nettoyage automatique à l’eau chaude à 80°C, permettant de désinfecter et nettoyer la serpillière après chaque cycle, sans effort de l’utilisateur.

Avec son prix plus doux et son focus sur l’efficacité brute, ce modèle sera parfait pour les petites surfaces, logements modernes, sols durs et foyers qui recherchent avant tout un robot simple, puissant et hygiénique.

Z60 Standalone vs Z60 Complete : deux visions, un même ADN

Pour s’y retrouver, MOVA propose désormais une gamme claire :

Le Z60 Ultra Roller Standalone : la performance de lavage avancée, l’IA et l’autonomie de nettoyage, mais sans le franchissement d’obstacles complexes.

la performance de lavage avancée, l’IA et l’autonomie de nettoyage, mais sans le franchissement d’obstacles complexes. Le Z60 Ultra Roller Complete : la version ultime, pensée pour les grandes surfaces, les tapis épais, les transitions complexes et les foyers avec animaux.

Le modèle Complete se distingue notamment par :

Aspiration 28 000 Pa,

Châssis LiftPro™,

Technologie StepMaster™ capable de franchir jusqu’à 8 cm,

Double réservoir DuoSolution™,

Stérilisation UV,

Un kit d’entretien annuel complet offert (216 €).

Deux usages différents, deux budgets, mais une même expertise MOVA.

Design compact, navigation intelligente et nettoyage des bords sans faille

Avec seulement 96 mm de hauteur, le Z60 Standalone passe sous la majorité des meubles bas.

Sa navigation FlexScope™ avec capteur DToF rétractable lui permet de cartographier précisément le domicile et d’évoluer dans les passages restreints.

La technologie MaxiReach™ apporte un vrai plus : une capacité réelle à nettoyer jusqu’aux murs et dans les coins, là où beaucoup de robots laissent passer un filet de poussière. Grâce à des brosses latérales et un rouleau extensible qui dépassent légèrement le châssis, le Standalone élimine les saletés habituellement inaccessibles.

Station de base complète et hygiène maximale

Même en version Standalone, MOVA n’a pas sacrifié l’essentiel.

On retrouve :

un sac à poussière de 3,2 L,

un réservoir d’eau propre de 4 L,

un séchage de serpillière à l’air chaud à 63°C,

auto-lavage à l’eau chaude jusqu’à 80°C,

et ajout automatique de détergent.

Une station pensée pour limiter au maximum les manipulations et garder les accessoires propres longtemps.

Disponibilité et prix : MOVA frappe fort

Le MOVA Z60 Ultra Roller Standalone sera proposé à moins de 1000 €, un tarif extrêmement agressif au regard de ses capacités.

Il sera disponible via :

le site officiel MOVA,

Boulanger,

la FNAC.

Avec ce modèle, MOVA confirme que la série Z60 devient une référence incontournable dans l’univers du nettoyage robotisé haut de gamme — mais désormais beaucoup plus accessible.

Un robot premium pour tous

Le MOVA Z60 Ultra Roller Standalone est un robot qui coche toutes les cases essentielles :

un nettoyage réellement efficace, une aspiration puissante, une station complète, une autonomie réelle et une approche plus accessible au niveau tarifaire.

Ce modèle s’adresse aux foyers qui veulent un lavage impeccable, d’excellentes performances d’aspiration et une réelle simplicité d’utilisation, sans payer pour des fonctionnalités avancées dont ils n’ont pas besoin.

Une nouvelle alternative très solide, qui pourrait bien devenir le best-seller de MOVA pour ce Black Friday.