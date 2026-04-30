Snapchat : les agents IA débarquent dans l’onglet Chat pour conseiller les utilisateurs

Snapchat franchit une nouvelle étape majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de son interface. L’entreprise déploie actuellement une fonctionnalité innovante nommée « AI Sponsored Snaps ». Ce nouveau format publicitaire permet aux marques d’intégrer des agents conversationnels intelligents directement dans l’onglet de discussion des utilisateurs. Cette initiative marque un tournant pour le réseau social. Ce dernier cherche effectivement à rendre les interactions entre les entreprises et les consommateurs aussi naturelles que les échanges entre amis.

Snapchat propose une immersion inédite des marques au cœur des discussions privées

Snap Inc. mise sur la proximité pour séduire les annonceurs et les utilisateurs. Avec les messages sponsorisés par IA, les entreprises ne se contentent plus d’afficher une bannière ou une vidéo éphémère. Elles occupent désormais une place de choix dans le flux de discussion, là où les Snapchatters passent la majeure partie de leur temps.

Ces agents IA agissent comme des interlocuteurs dédiés, capables de répondre aux interrogations des clients en temps réel. Un utilisateur peut ainsi solliciter des conseils sur un produit ou demander des informations précises sans jamais quitter son application. Cette stratégie renforce l’engagement en transformant une publicité passive en un dialogue actif et personnalisé.

Le passage de la simple visibilité à la conversation interactive

L’introduction de ces agents conversationnels s’inscrit dans la continuité des efforts de la plateforme pour simplifier la vie de sa communauté. Par exemple, sur Snapchat, créer et modifier des vidéos devient plus facile. Cela encourage les utilisateurs à produire davantage de contenus originaux. En ajoutant l’IA au processus de vente, Snapchat boucle la boucle de l’expérience utilisateur.

Les marques ont désormais la possibilité d’utiliser leurs propres modèles d’IA ou de s’appuyer sur la technologie de Snap pour configurer ces agents. Ces derniers peuvent suggérer des produits, aider à la prise de décision ou même faciliter des achats directs. Cette approche réduit considérablement la friction entre la découverte d’un produit et l’acte de conversion.

Des performances publicitaires prometteuses pour les annonceurs

Les premiers tests effectués par Snapchat révèlent des résultats encourageants pour ce type de format. Les publicités intégrées directement dans les conversations affichent des taux de conversion nettement supérieurs aux formats traditionnels. Selon Snap, ce système génère en moyenne 22% de conversions supplémentaires par rapport aux inventaires publicitaires classiques.

Pour le lancement de cette fonctionnalité, l’entreprise s’associe à des partenaires de renom comme Experian. Ces collaborations permettent de tester la pertinence des réponses apportées par l’IA dans des domaines variés, allant de l’éducation financière au commerce de détail. L’objectif final reste d’offrir une valeur ajoutée réelle à l’utilisateur tout en garantissant une efficacité maximale pour les budgets marketing des entreprises.

Une stratégie de monétisation centrée sur l’intelligence artificielle

Snapchat ne cache pas ses ambitions concernant l’IA générative. Après le succès de « My AI », son chatbot personnel utilisé par des millions de personnes, la plateforme transforme cet usage en levier financier. En monétisant les interactions conversationnelles, le réseau social diversifie ses revenus et se distingue de ses concurrents.

L’entreprise veille toutefois à maintenir un équilibre pour ne pas saturer l’expérience utilisateur. Les agents IA sponsorisés apparaissent de manière à respecter les habitudes de navigation. Cette évolution montre que l’avenir de la publicité numérique sur mobile repose désormais sur la capacité des marques à devenir des partenaires de discussion utiles et réactifs au quotidien.