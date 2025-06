Sur Snapchat, créer et modifier des vidéos devient plus facile !

Snapchat refuse de se laisser distancer par ses rivaux, Instagram et TikTok. Récemment, l’entreprise a annoncé le lancement de nouveaux outils et fonctionnalités à destination des créateurs. En effet, il leur est désormais plus facile de créer et de partager du contenu sur cette plateforme de réseautage.

Concrètement, Snapchat se munit désormais d’un « Editeur de chronologie », ou éditeur de timeline, mais aussi d’autres fonctionnalités pratiques. Par exemple, le réseau social dispose désormais d’une nouvelle façon de créer des vidéos à partir de souvenirs enregistrés. Mais ce n’est pas tout, les créateurs peuvent désormais enregistrer automatiquement des stories sur les profils et plus encore.

Plus besoin d’aller ailleurs pour monter des vidéos !

L’entreprise déclare que le nouvel éditeur de timeline offrira aux créateurs un moyen plus intuitif de monter des vidéos directement sur la plateforme. Cet éditeur leur permettra, par exemple, de visualiser leurs vidéos dans un format chronologique. Cela facilitera ainsi le découpage, mais aussi le déplacement et la réorganisation des clips.

Une fois que l’utilisateur aura défini sa séquence, il pourra ajouter des Lenses, de la musique depuis la bibliothèque de sons et utiliser d’autres outils créatifs. En d’autres termes, les utilisateurs n’auront plus à aller sur des plateformes de montage tierces pour monter des vidéos simples. Ils pourront créer et publier directement leurs vidéos sur Snapchat.

Générez vos vidéos à partir de vos souvenirs et sauvegardez vos stories publiques sur votre profil

Par ailleurs, les créateurs auront aussi accès à une nouvelle fonctionnalité « créer une vidéo ». Cette option leur permettra de générer une compilation vidéo personnalisée à partir de quelques souvenirs et d’une chanson dans la bibliothèque de sons de Snapchat. Selon TechCrunch, cette fonctionnalité est actuellement en déploiement sur iOS.

En outre, les utilisateurs auront bientôt la possibilité d’enregistrer automatiquement leurs Stories publiques directement sur leur profil. Les autres utilisateurs pourront ainsi les consulter ultérieurement. D’après Snapchat, cette fonctionnalité permet aux créateurs de constituer une collection durable de leurs meilleurs souvenirs et de pérenniser leur contenu.

Les autres fonctionnalités de Snapchat pour les créateurs

Par ailleurs, Snapchat donne désormais accès aux créateurs à plus d’informations sur les performances de leur contenu pour leur permettre de mieux optimiser leurs publications. Concrètement, les créateurs pourront consulter le nombre de spectateurs ayant regardé leurs contenus publics pendant au moins 12 jours durant le mois écoulé. L’objectif est de donner aux créateurs une meilleure idée de leur audience récurrente.

Ils pourront également voire quelles publications Spotlight et stories publiques ont le plus étés vues au cours des 28 derniers jours et le temps de visionnage total, tous contenus confondus.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles, les créateurs auront aussi un aperçu de leurs sources de trafic. Ils verront le nombre de vues en fonction de la source, par exemple, le chat, le profil, les titres à la une, les abonnements, la recherche, ou encore la page « Découvrir pour vous ».

Enfin, les créateurs pourront voir le temps moyen passé par les utilisateurs à regarder leurs publications à la une et le pourcentage moyen des publications consultés par les utilisateurs.