Le HiBy R3Pro II séduit avec un son exceptionnel et un design unique

Le nouveau HiBy R3Pro II promet de révolutionner l’expérience musicale nomade. Cet appareil compact, désormais disponible à l’international, cible les audiophiles exigeants. Sa conception en Ultrasuede et ses performances audio de pointe font déjà parler d’elles. Découvrons ce petit bijou technologique.

Performances audio et technologie avancée du HiBy R3Pro II

Au cœur du HiBy R3Pro II, on trouve deux puces DAC CS43198 et quatre amplificateurs OPA1622. Cette combinaison offre une qualité sonore exceptionnelle avec une faible distorsion. Les utilisateurs bénéficient d’une sortie stéréo 3,5 mm et d’une prise symétrique 4,4 mm, avec une puissance allant jusqu’à 480 mW.

Ce DAP Pure-HiFi supporte plusieurs formats audio de haute résolution comme DSD256, PCM 384kHz/32bit et MQA 8X. Grâce à son système HiByOS, optimisé pour la sonorité, et au panneau de réglage sonore MSEB, chaque utilisateur peut personnaliser son expérience musicale.

Un design compact en Ultrasuede pour un confort optimal

Le HiBy R3Pro II se démarque par son panneau arrière en Ultrasuede. Ce matériau innovant offre un toucher doux et haut de gamme, apportant élégance et confort à l’appareil. Quatre couleurs sont disponibles : vert, orange, noir et argent.

Ce design compact et raffiné permet de glisser le lecteur dans n’importe quelle poche ou sac. Son apparence moderne plaira aux amateurs de beaux objets, tout en restant discret et robuste pour une utilisation au quotidien.

Compatibilités, connectivités et autonomie impressionnantes

Ce lecteur audio portable assure une compatibilité maximale. Il propose Bluetooth 5.1, AirPlay, DLNA et même la fonction HiByLink. Vous pouvez ainsi l’utiliser avec des casques variés et le synchroniser avec vos autres appareils.

Lecteur de cartes micro SD jusqu’à 2 To

Fonctions DAC USB, sortie ligne et S/PDIF

Streaming natif via TIDAL et Qobuz

Batterie 4 000 mAh pour 21 heures de musique

Le HiBy R3Pro II propose aussi une gestion pratique de la musique par WiFi et des mises à jour OTA.

En conclusion, le HiBy R3Pro II combine performances sonores, design élégant et grande autonomie. Ce petit lecteur séduit déjà de nombreux audiophiles et promet une écoute musicale sans compromis, partout et tout le temps. Si vous cherchez un compagnon musical fiable, ce modèle est à considérer sérieusement.

