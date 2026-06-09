Sécurité renforcée : CHIGEE SR-1, le radar fiable pour motards

Le nouveau CHIGEE SR-1 révolutionne la sécurité des motards grâce à une technologie radar inspirée du monde automobile. Avec ce lancement, la marque propose aux motards une avancée majeure pour devenir plus visibles et anticiper les dangers, quelles que soient les conditions.

Un radar 77 GHz innovant pour renforcer la sécurité à moto

Le CHIGEE SR-1 utilise un capteur radar 77 GHz de qualité automobile. Ce radar surveille en continu les zones derrière et à côté de la moto. Il détecte ainsi les véhicules présents dans l’angle mort, alerte le motard en cas de changement de voie dangereux, ou lors d’un dépassement risqué. L’analyse est précise, même sous la pluie ou dans le brouillard.

Fonctionnalités avancées du système CHIGEE SR-1

Le SR-1 intègre quatre algorithmes d’aide distincts et adaptatifs :

Détection d’angle mort

Assistance au changement de voie

Alerte de dépassement actif

Alerte de collision arrière

La précision atteinte est de l’ordre du millimètre pour la distance et la vitesse. Un voyant lumineux intégré clignote si un véhicule s’approche dangereusement par l’arrière, transformant ainsi le radar en dispositif de sécurité actif.

Installation facile et compatibilités avec de nombreux modèles

Installer le CHIGEE SR-1 est simple. Il se fixe à l’arrière de la moto ; les indicateurs se placent sur les rétroviseurs. Un seul câble relie le radar au circuit 12 V. Le système fonctionne sans écran dédié, mais il peut s’associer aux écrans CHIGEE pour afficher les données radar et fournir des alertes sonores. Plusieurs modèles de motos sont compatibles, rendant cet accessoire accessible à la majorité des motards.

Le CHIGEE SR-1 pose un nouveau standard pour la sécurité des motos. Grâce à son radar de haute précision et sa facilité d’installation, il s’impose comme la référence pour tous les amateurs exigeants en matière de protection sur la route. Rappelons cependant que la vigilance du conducteur reste essentielle pour une conduite en toute sécurité.

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