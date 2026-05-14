OneLayer accélère la sécurité des réseaux privés avec son nouveau TAP

OneLayer, expert en sécurité des réseaux cellulaires, marque une nouvelle étape. La société lance son programme TAP, une alliance technologique conçue pour renforcer la sécurité et la gestion des services cellulaires privés. Cette initiative vise à offrir aux entreprises une solution intégrée, fiable, et adaptée aux défis des réseaux LTE et 5G privés. Découvrons comment ce programme transforme le secteur.

Un écosystème d’intégrations certifiées pour la 5G privée

Avec le programme TAP, OneLayer propose un écosystème complet. Il regroupe des partenaires technologiques de renom comme Ericsson, Nokia ou Fortinet. Chaque partenaire a développé une intégration certifiée, garantissant des solutions sécurisées et compatibles. Grâce à ces synergies, les entreprises bénéficient d’une gestion unifiée de leurs équipements connectés. Leur environnement réseau privé gagne en visibilité et en contrôle, sans complexité technique.

Les avantages concrets du programme TAP de OneLayer

Le programme TAP se distingue par des bénéfices immédiats :

Visibilité totale des appareils connectés sur le réseau cellulaire privé et le reste de l’entreprise.

totale des appareils connectés sur le réseau cellulaire privé et le reste de l’entreprise. Renforcement de la sécurité grâce à l’application de la politique Zero Trust aux équipements LTE et 5G.

grâce à l’application de la politique Zero Trust aux équipements LTE et 5G. Gestion simplifiée, avec une intégration automatisée des équipements et des processus standardisés.

des équipements et des processus standardisés. Couverture OT améliorée, évitant de devoir remplacer les outils existants.

Concrètement, chaque intégration certifiée répond à un besoin précis. L’entreprise garde ainsi le contrôle sur tous ses équipements, même ceux connectés derrière les routeurs cellulaires. Les équipes gagnent en efficacité et en réactivité face aux incidents.

Des partenaires technologiques de premier plan réunis

OneLayer mise sur la force du collectif. Le programme TAP s’appuie sur des acteurs majeurs du secteur, comme Check Point, Claroty, ou Digi International. Ensemble, ils développent des intégrations sur-mesure couvrant l’infrastructure, la sécurité, l’IT, l’OT et la gestion des équipements. Ce cercle d’experts accompagne les entreprises à chaque étape du déploiement de leur réseau privé. Ils assurent aussi des ateliers, un support marketing et une feuille de route commune pour anticiper les évolutions du secteur.

En conclusion, le programme TAP de OneLayer place la sécurité, la simplicité et la performance au centre des réseaux privés 5G et LTE. Grâce à cet écosystème d’intégrations certifiées, chaque entreprise peut déployer ses services cellulaires privés en toute sérénité. La gestion, la sécurité et la visibilité sont enfin réunies, prêtes à répondre aux nouveaux défis du numérique. Pour un avenir connecté en toute confiance, OneLayer ouvre la voie.

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