Test – TOAPLAN ARCADE COLLECTION Vol. 1 & 2 sur PS5 – Le shmup à l’ancienne revient en force

Le jeu vidéo a beau avoir évolué avec ses mondes ouverts photoréalistes et ses aventures narratives complexes, il existe une catégorie de titres qui conserve un parfum inimitable : les shoot ’em up arcade, ou shmups pour les intimes. Ceux qui ont usé des sticks et boutons dans les salles enfumées des années 80 et 90 connaissent bien le nom Toaplan, véritable institution du genre. Et bonne nouvelle pour les nostalgiques comme pour les curieux : l’éditeur revient sur le devant de la scène avec TOAPLAN ARCADE COLLECTION Vol. 1 & Vol. 2, disponibles sur PS5 et autres plateformes modernes. Deux compilations qui ressuscitent seize légendes du shmup, sublimées par des ajouts modernes pour séduire toutes les générations de joueurs.

Un héritage arcade mythique

Fondé au Japon dans les années 80, Toaplan s’est rapidement imposé comme l’un des maîtres du shoot ’em up. Ses jeux, souvent impitoyables, ont marqué l’histoire par leur gameplay nerveux, leurs patterns millimétrés et leur esthétique unique. Si le studio a fermé ses portes en 1994, il a laissé derrière lui un catalogue impressionnant, inspirant de nombreux développeurs et donnant naissance à des studios tels que Cave ou Raizing.

Aujourd’hui, cet héritage est préservé et valorisé par Tatsujin, société fondée par Masahiro Yuge, vétéran de Toaplan. Et c’est grâce à eux et à Bitwave Games que l’on peut enfin (re)découvrir ces perles sur nos consoles actuelles.

Deux volumes pour deux ambiances

Ces compilations se déclinent en deux volumes distincts, chacun rassemblant huit jeux. On y retrouve des classiques incontournables, mais aussi quelques titres moins connus qui méritent tout autant l’attention.

TOAPLAN ARCADE COLLECTION Volume 1

Tiger-Heli – Le tout premier succès de Toaplan, un shoot vertical précis et exigeant.

– Le tout premier succès de Toaplan, un shoot vertical précis et exigeant. Flying Shark (Hishouzame) – Action aérienne intense avec des vagues d’ennemis incessantes.

(Hishouzame) – Action aérienne intense avec des vagues d’ennemis incessantes. Fire Shark – La suite spirituelle de Flying Shark, avec armes améliorées et coop local.

– La suite spirituelle de Flying Shark, avec armes améliorées et coop local. Twin Cobra (Kyukyoku Tiger) – Un classique du duel contre l’armée ennemie, jouable à deux.

(Kyukyoku Tiger) – Un classique du duel contre l’armée ennemie, jouable à deux. Out Zone – Un run & gun survitaminé qui délaisse les vaisseaux pour l’action au sol.

– Un run & gun survitaminé qui délaisse les vaisseaux pour l’action au sol. FixEight – La suite d’Out Zone, avec encore plus de puissance de feu et de diversité.

– La suite d’Out Zone, avec encore plus de puissance de feu et de diversité. Batsugun – Considéré comme l’un des précurseurs du “bullet hell” moderne.

– Considéré comme l’un des précurseurs du “bullet hell” moderne. Dogyuun – Shmup futuriste nerveux, dopé à la vitesse et à l’adrénaline.

TOAPLAN ARCADE COLLECTION Volume 2

Zero Wing – Culte pour son célèbre “All your base are belong to us”, mais aussi un excellent shmup horizontal.

– Culte pour son célèbre “All your base are belong to us”, mais aussi un excellent shmup horizontal. Hellfire – Tir multidirectionnel et challenge corsé.

– Tir multidirectionnel et challenge corsé. Slap Fight (Alcon) – Gameplay flexible grâce à un système d’upgrades varié.

(Alcon) – Gameplay flexible grâce à un système d’upgrades varié. Grind Stormer (V-V) – Difficulté relevée et patterns impressionnants.

(V-V) – Difficulté relevée et patterns impressionnants. Truxton (Tatsujin) – Symbole du shmup hardcore, au design coloré et implacable.

(Tatsujin) – Symbole du shmup hardcore, au design coloré et implacable. Truxton II – Encore plus intense et technique que le premier volet.

– Encore plus intense et technique que le premier volet. Vimana – Ambiance mystique et tir circulaire original.

– Ambiance mystique et tir circulaire original. Twin Hawk (Daisenpu) – Confrontations militaires et attaques aériennes spectaculaires.

Des versions modernes aux petits oignons

Si ces titres sont de purs produits arcade, ils bénéficient ici d’améliorations qui les rendent bien plus accessibles qu’à l’époque.

Rewind : pour revenir quelques secondes en arrière et corriger une erreur fatale.

: pour revenir quelques secondes en arrière et corriger une erreur fatale. Sauvegarde rapide : jusqu’à 6 slots disponibles pour reprendre la partie où vous voulez.

: jusqu’à 6 slots disponibles pour reprendre la partie où vous voulez. Ralentissement ou accélération : parfait pour s’entraîner ou, au contraire, accélérer les passages plus lents.

: parfait pour s’entraîner ou, au contraire, accélérer les passages plus lents. Assist Mode : hitbox réduite, vies supplémentaires… idéal pour les débutants.

: hitbox réduite, vies supplémentaires… idéal pour les débutants. DIP Switches : comme sur les vraies bornes, possibilité d’ajuster difficulté, nombre de vies, rapidité des ennemis, etc.

: comme sur les vraies bornes, possibilité d’ajuster difficulté, nombre de vies, rapidité des ennemis, etc. Filtres graphiques : pour retrouver l’aspect CRT d’antan ou profiter d’une image lissée.

: pour retrouver l’aspect CRT d’antan ou profiter d’une image lissée. Classements en ligne : défiez les joueurs du monde entier et grimpez dans le leaderboard.

: défiez les joueurs du monde entier et grimpez dans le leaderboard. Statistiques détaillées : nombre de tirs, de morts, précision… tout est suivi.

Grâce à ces ajouts, les puristes peuvent conserver l’expérience arcade pure, tandis que les nouveaux venus peuvent s’initier au genre sans frustration.

Le plaisir du multijoueur local

L’un des charmes de ces compilations réside dans la possibilité de jouer à deux, côte à côte, sur plusieurs titres. Rien de tel qu’un duo synchronisé pour déchaîner l’enfer sur les vagues ennemies, tout en partageant rires et “Game Over” rageants. Ce multijoueur local ravive l’esprit des salles d’arcade, où l’on échangeait des astuces et où chaque partie était un petit événement.

Un morceau d’histoire à redécouvrir

Jouer à ces compilations, c’est aussi se replonger dans une époque où le shoot ’em up régnait en maître. Chaque titre incarne une approche différente du genre :

Batsugun et ses écrans saturés de projectiles annoncent l’ère du “bullet hell” popularisé par Cave.

Out Zone et FixEight prouvent que Toaplan savait aussi sortir du cadre strict du shoot vertical pour explorer le run & gun.

Zero Wing rappelle que même un jeu de niche peut entrer dans la culture populaire grâce à une traduction approximative devenue culte.

Ces jeux sont aussi un témoignage d’une époque où l’arcade exigeait de la précision, de la patience et un sens du timing affûté. Les modernisations proposées permettent aujourd’hui de s’y plonger avec moins de pression, mais l’ADN reste intact.

Pour qui sont ces compilations ?

Les nostalgiques : ceux qui ont connu l’arcade et veulent retrouver leurs sensations d’antan.

: ceux qui ont connu l’arcade et veulent retrouver leurs sensations d’antan. Les curieux : les joueurs qui souhaitent découvrir un pan essentiel de l’histoire du jeu vidéo.

: les joueurs qui souhaitent découvrir un pan essentiel de l’histoire du jeu vidéo. Les chasseurs de trophées : avec leurs succès intégrés, ces compilations offrent un vrai défi.

: avec leurs succès intégrés, ces compilations offrent un vrai défi. Les fans de challenge : même avec les aides activées, certains titres restent exigeants.

Conclusion sur les compilation Toaplan arcade

Avec TOAPLAN ARCADE COLLECTION Vol. 1 & 2, c’est un pan entier de l’histoire vidéoludique qui s’invite dans nos salons. Les puristes y trouveront un portage fidèle et complet, les nouveaux venus pourront enfin goûter aux sensations de l’arcade sans se faire humilier dès le premier niveau. Ajoutez à cela des options modernes bien pensées, un mode coop local réjouissant et des éditions physiques soignées, et vous obtenez deux compilations qui font honneur à leur héritage.

Ces volumes ne sont pas de simples compilations : ce sont de véritables musées interactifs, vivants, où chaque partie est une nouvelle page d’histoire à écrire… ou à réécrire avec un petit coup de rewind.

