SKAI Intelligence dévoile une avancée remarquable dans la création 3D

SKAI Intelligence frappe fort lors de VivaTech 2025 à Paris. La société dévoile en effet sa première solution AIGC bâtie sur NVIDIA Omniverse. Ce système permet aux marques du retail de révolutionner la création de contenu 3D. Voici comment SKAI Intelligence change les règles du jeu pour les entreprises du monde entier.

Une nouvelle génération de contenu 3D automatisé pour le retail

La nouvelle plateforme de SKAI Intelligence automatise toutes les étapes de la production de contenu 3D. Elle va de la numérisation à l’animation, en passant par la texturation et l’éclairage automatique. Grâce à une architecture 100 % IA-native, ce pipeline offre jusqu’à 95 % de gain de temps et d’efficacité. Il supprime ainsi le besoin de studios physiques ou de retouches manuelles. La solution s’adapte à tous les secteurs du retail, de la mode à l’électronique en passant par le luxe et la beauté.

La plateforme B.THREE, un accès simplifié à la création 3D

La plateforme B.THREE signée SKAI Intelligence rend la production de contenu 3D accessible à tous. Accessible dans un simple navigateur, elle ne demande aucune compétence technique. Les marques peuvent générer, modifier et publier du contenu 3D photoréaliste, sans installation complexe. L’outil fonctionne en mode SaaS, ce qui le rend adapté aussi bien aux grandes entreprises qu’aux plus petites. B.THREE promet des rendus dignes des studios professionnels, en quelques clics.

L’innovation SKAI Intelligence mise en lumière à VivaTech 2025

Lors de VivaTech 2025, les visiteurs peuvent découvrir la technologie SKAI Intelligence sur le stand T11, Hall 2. Sur place, une démonstration du processus complet est proposée. Ainsi, les professionnels assistent à la numérisation d’objets et à l’édition en temps réel dans l’environnement NVIDIA Omniverse. Un aperçu exclusif de la plateforme B.THREE est également présenté, avant son lancement mondial, prévu pour septembre prochain.

En résumé, SKAI Intelligence marque une avancée notable dans la création de contenu automatisée grâce à l’intelligence artificielle. Sa solution facilite la production de contenu 3D à grande échelle, ouvrant de nouvelles perspectives pour le secteur du retail. Les marques peuvent désormais gagner du temps, économiser des ressources et raconter leurs histoires avec plus d’impact que jamais. VivaTech 2025 s’affirme, une fois de plus, comme un véritable tremplin pour l’innovation dans le commerce digital.

