Snapchat dévoile Snapchat+, un abonnement payant pour des fonctionnalités exclusives

Toujours 100 % gratuit, Snapchat vient de revenir avec un abonnement payant nommé Snapchat+. Lancée ce mercredi 29 juin 2022 dans plusieurs pays, dont la France à un tarif de 3,99 € par mois, cette formule vient proposer des avantages supplémentaires aux utilisateurs du réseau social. Malheureusement, les publicités sont toujours de la partie.

Les avantages de Snapchat+

Dans un billet de blog très succinct publié ce mercredi 29 juin 2022, Snapchat est venu annoncer un premier abonnement payant. Nommé « Snapchat+ », cette formule est d’ores et déjà disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, en France, Allemagne, Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

L’offre premium du réseau social est affichée au prix de 3,99 € par mois dans l’Hexagone, et a pour objectif de satisfaire « certains des membres les plus passionnés de notre communauté ». Dans son communiqué, la firme américaine définit Snapchat+ comme une solution permettant de profiter d’« une collection de fonctionnalités exclusives, expérimentales et en pré-lancement ».

Parmi les ajouts apportés par cet abonnement, nous pouvons souligner la possibilité de désigner un « meilleur ami ». Cela permet d’épingler la conversation avec cette personne ne haut de l’écran de discussion. Autre avantage de Snapchat+, la possibilité de changer l’icône de l’application sur smartphone Android et iOS. Pour savoir si vos stories intéressent beaucoup certaines personnes, sachez que Snapchat permet aussi de voir qui a regardé plusieurs fois une story.

Jacob Andreou, vice-président directeur produits de Snapchat, a précisé auprès du média The Verge que les nouveautés liées aux interactions arriveront en premier sur Snapchat+, mais seront à terme disponibles pour tout le monde. Au niveau de la publicité, sachez que cet abonnement ne permet pas d’y échapper. Le dirigeant souligne d’ailleurs que « les publicités seront au cœur de notre modèle économique à long terme ». Aucun changement ne semble donc au programme sur ce point-là.

En cours de déploiement en France, l’abonnement Snapchat+ peut être souscrit directement depuis son profil via le menu « Snapchat + ».

