Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Ubisoft dévoile de nouveaux détails sur le jeu de stratégie !

Comme annoncé durant le Nintendo Direct mini, Ubisoft a tenu un showcase afin de présenter quelques nouveautés de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. L’éditeur est ainsi venu préciser le gameplay du jeu vidéo, prévu pour le mois d’octobre 2022, mais aussi son intrigue. Les nouveaux héros jouables et l’utilité des Sparks ont d’ailleurs été dévoilés.

Les nouvelles informations sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Hier, le Nintendo Direct mini : Partners Showcase est venu dévoiler que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope arriverait sur Nintendo Switch le 20 octobre 2022. Un trailer en disait d’ailleurs un peu plus sur le gameplay de ce titre. Après cette bande-annonce, nous apprenions d’ailleurs qu’un showcase signé Ubisoft se tiendrait ce mercredi 29 juin pour en dire encore plus à propos de cet opus. Voici un récapitulatif des informations délivrées par l’éditeur !

Pour commencer, sachez qu’Ubisoft est revenu sur le fait que les déplacements seraient plus libres dans ce second volet. De ce fait, les déplacements des personnages se feront dans une zone délimitée, et non via un système de déplacement par cases comme sur Mario + Les Lapins Crétins : Kingdom Battle. Cette liberté se retrouve aussi dans les déplacements sur la carte, étant donné que l’éditeur annonce qu’il sera possible d’explorer différents mondes, et même profiter de missions secondaires.

Du côté des personnages, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope accueille trois nouveaux protagonistes : Edge, un lapin crétin au style émo avec une grande épée ; Bowser, rejoignant l’équipe dans l’espoir de récupérer son armée ; ainsi que le lapin Harmonie, toujours aussi blasé.

Au niveau des combats, la nouvelle bande-annonce souligne que chaque héros s’équipe d’une arme spécifique (un double pistolets pour Mario ; un arc pour Luigi ; un canon à projectiles explosifs pour Bowser ; ou encore des gants pour des attaques au corps-à-corps pour lapin Mario). Comme le précédent opus, chaque personnage de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope dispose d’une technique spéciale.

Petite nouveauté, les Sparks viendront pimenter les combats. Ces créatures mixées entre un lapin crétin et un Luma permettront aux héros de profiter de compétences élémentaires pour personnaliser leurs attaques (électricité, eau, glace, feu…). À la fin de chaque affrontement, de l’expérience sera gagnée, permettant aux héros de monter de niveaux et de facto devenir plus puissants.

Au niveau de l’intrigue de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, sachez que la galaxie est en danger à cause de Cursa, une entité maléfique souhaitant absorber toute l’énergie. Nous apprenons ainsi que le Darkmess en est sa « manifestation physique ». À l’aide de ses sbires, cet antagoniste souhaite s’emparer des Sparks. Mario et ses amis viendront ainsi à leurs secours afin de venir à bout de cette menace.