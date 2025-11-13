Daqo présente des solutions durables et performantes pour un réseau électrique plus vert

À l’occasion du salon Enlit Europe 2025, Daqo se prépare à dévoiler ses dernières solutions électriques pour la modernisation des réseaux. Leader mondial, l’entreprise veut aider les opérateurs à relever de nouveaux défis. Sa présence à Bilbao est l’occasion de confirmer son engagement envers un réseau électrique plus durable et plus intelligent.

Daqo dévoile ses innovations pour un réseau électrique durable

Daqo mettra en avant ses appareils de pointe conçus pour répondre aux enjeux de la décarbonation. Les opérateurs doivent remplacer les infrastructures vieillissantes et intégrer plus d’énergies renouvelables. Grâce à ses 60 ans d’expérience, Daqo propose des solutions testées et conformes aux normes les plus récentes. La société assure par ailleurs un service réactif en Europe avec une équipe située à Francfort, idéale pour accompagner localement clients et partenaires.

Des solutions sans SF₆ pour répondre aux défis européens

L’Union européenne souhaite éliminer le SF₆, un gaz nocif utilisé dans les appareillages électriques, dès 2026. Daqo anticipe cette évolution avec des solutions moyennes tensions sans SF₆. Son unité DQS Air innove avec un gaz écologique, une compacité remarquable et une grande longévité. Ces équipements contribuent ainsi à la sécurité, la fiabilité et la durabilité des installations électriques européennes.

Nouveaux transformateurs et technologies de pointe présentés

Le stand de Daqo mettra en avant des produits performants :

Le transformateur S22 : immersion dans l'huile, faible bruit, haut rendement et certification internationale.

Le transformateur SCB18 : sec, sans entretien, excellente tolérance à l'humidité et précision accrue grâce à la découpe robotisée.

L'unité DQS Air : innovante, compacte et équipée d'un système de surveillance intelligent pour la gestion optimisée du réseau.

Un logiciel de gestion du cycle de vie des équipements sera aussi présenté. Il permet un suivi en temps réel et simplifie la modernisation des réseaux.

En résumé, Daqo affiche une ambition claire : accompagner la transition énergétique en Europe avec des solutions innovantes et un soutien local. Son expertise technique et sa capacité d’innovation font de Daqo un acteur-clé pour bâtir des réseaux électriques plus intelligents et respectueux de l’environnement.

