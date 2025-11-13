Test – Devolo Magic 2 Wifi 6 : Un CPL qui respecte ses promesses ?

Il faut le dire, le monde des CPL est assez complexe. Très souvent, entre les débits annoncés et la réalité, il y a un énorme pas. En effet, le réseau électrique est fréquemment le point faible de ce genre d’installation. Aujourd’hui, nous avons entre les mains le CPL Devolo Magic 2 Wifi 6, qui en plus promet d’offrir une couverture Wifi dans toutes votre maisons. Est-ce que les promesses de débits (allant jusqu’à 3 000 Mbits/s, soit environ 375 Mo/s) sont au rendez-vous en LAN ou en Wifi ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing

À l’intérieur de ce packaging, complètement en carton, se cache sobrement le contenu du pack MultiRoom. Ce dernier se constitue de trois adaptateurs. Le principal, dénommé Magic LAN, est accompagné de deux adaptateurs Wifi, dénommés Magic Wifi. Un câble RJ45 de 2 mètres est également présent, ainsi qu’une notice d’installation et d’utilisation. Nous le verrons juste après, mais l’installation est rudimentaire et accessible à tous.

Installation

La première étape nécessaire lors de l’installation de ce kit CPL (c’est également le cas pour les autres) c’est d’éviter de brancher des appareils sur une prise adjacente au bloc. Il faudra brancher les éventuelles prises sur celle présente sur le CPL. Dans un second temps, ce sont les adaptateurs Wifi qu’il faudra brancher dans vos différentes pièces et attendre environ une minute. Seulement ensuite, c’est l’adaptateur LAN qu’il faudra brancher à la prise murale. N’oubliez pas également de le brancher à votre routeur via le câble RJ45 fourni. La synchronisation et le cryptage s’effectuent ensuite automatiquement dans un délai de trois minutes. À partir de là, le réseau LAN et Wifi est fonctionnel et accessible sur vos différents appareils. Une application mobile (Home Network) est disponible pour administrer facilement votre réseau, faire des speed test, gérer les terminaux connectés, etc.

J’ai pu valider cette facilité d’installation dans mon appartement, où tout s’est déroulé comme prévu. Pour informations, mon installation électrique est aux normes et mon appartement fait 60 m². Le bloc Magic LAN sera installé dans mon salon, à l’endroit de ma box Internet, tandis qu’un bloc Wifi sera présent dans mon bureau et le deuxième dans ma chambre.

Performances

Parlons maintenant chiffre, ce qui importe le plus dans ce genre de test. Pour rappel, Devolo annonce des débits pouvant aller jusqu’à 3 000 Mbits/s (375 Mo/s environ) avec une couverture Wifi 6 en 2.4 Ghz et 5 Ghz. Les éléments de comparaisons viennent de mon installation actuelle (Fibre SFR RED 1 Go/s) avec des benchmarks sur ordinateur via RJ45 et sur mon smartphone via Wifi (compatible Wifi 6 et 7). Les captures d’écrans situées sur la gauche représentent les valeurs « témoins », de mon installation standards, et celles de droites les valeurs relevées avec le Devolo Magic 2 Wifi 6.

Comme vous pouvez le voir, que ce soit en Wifi sur smartphone ou en RJ45 sur mon ordinateur, les résultats sont en deçà des valeurs indiquées. Est-ce que mon installation électrique est en cause ? C’est probable, mais impossible à valider. Cependant, il est important de noter que les résultats sont malgré tout bons et permettent aisément de jouer, regarder des films en VOD ou encore télécharger des documents sans souci. Au niveau du gaming, j’ai pu jouer à des jeux sur lesquels la latence est importante afin de vérifier la stabilité du réseau. Que ce soit sur Rocket League ou League Of Legends, je n’ai jamais dépassé les 26 ms de latence, malgré les valeurs élevées annoncées par Speedtest. Aucun problème donc pour jouer en ligne, même dans des jeux de types compétitifs.

Conclusion

Le Magic Devolo 2 Wifi 6 est un CPL simple à installer à et utiliser, à la portée de tous. Malheureusement, au niveau des performances, je n’ai, sur mon installation en tout cas, pas pu atteindre les débits indiqués. Pour autant, ils sont relativement corrects et permettront sans aucun soucis d’étendre votre réseau, en Wifi ou en LAN. Que ce soit du gaming, ou de la navigation classique, le choix de ce CPL vous offrira un réseau stable et efficace. Comme tout matériel réseau un minimum qualitatif, le prix pourra en rebuter certain. En effet, disponible à 469€ sur Amazon, ce CPL n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Produit disponible sur devolo Magic 2 WiFi 6 Next Kit Multiroom, adaptateurs CPL WiFi, jusqu'à 3.000 Mbits/s Via WiFi 6, 2X Port Ethernet Gigabit, Prise integrée, Blanc

Voir l'offre 428,45 €