Clair Obscur: Expedition 33 est absent des Grammy Awards !

Stupeur ! Alors que le monde vidéoludique l’attendait avec impatience, la bande-son acclamée de Clair Obscur: Expedition 33, chef-d’œuvre narratif de Sandfall Interactive n’a finalement pas été retenue parmi les nominations des Grammy Awards 2025. Une décision qui surprend autant qu’elle interroge.

Clair Obscur : Expedition 33, une réussite artistique et critique éclatante

Sorti le 24 avril 2025, Clair Obscur : Expedition 33 est sans conteste l’un des jeux les plus marquants de cette année. Le RPG au tour par tour se distingue par son univers sombre et poétique, sa direction artistique immersive et sa bande-son remarquable composée par Lorien Testard. Ce combo offre une expérience émotionnelle forte qui a séduit à la fois la critique et les joueurs. Résultat, le jeu a enregistré plus de 5 millions d’exemplaires vendus et une bande originale largement écoutée en streaming.

Au vu de ce succès, le jeu de Sandfall Interactive semblait donc être en route pour remporter le prix de la plus belle bande-son de jeu pour 2025. Beaucoup s’attendaient même à le voir figurer naturellement parmi les prétendants aux Grammy Awards 2025. Les nominations officielles, révélées début novembre, ont pourtant créé la surprise : Clair Obscur : Expedition 33 n’y figure pas. À la place, on a des titres telles que Avatar: Frontiers of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars Outlaws et Sword of the Sea.

Cette grande absence a rapidement fait réagir la communauté. Sur les réseaux, de nombreux joueurs ont exprimé leur incompréhension face à cette mise à l’écart d’un titre unanimement salué pour sa qualité sonore. Plusieurs journalistes spécialisés parlent d’un “snobisme incompréhensible”, tandis que certains compositeurs de renom ont eux-mêmes exprimé leur étonnement. Austin Wintory, figure emblématique du milieu, a même déclaré qu’il “échangerait volontiers sa place contre celle de Clair Obscur”.

En route pour les Game Awards !

Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi les Grammy Awards ont choisi d’ignorer Clair Obscur : Expedition 33. Néanmoins, le jeu n’en demeure pas moins une référence incontournable de 2025. Il pourrait bien même remporter le titre de Game of The Year aux Game Awards du 11 décembre prochain. Souhaitons-lui bonne chance !

En attendant, nous vous laissons apprécier le génie de Lorien Testard dans la vidéo ci-dessous :