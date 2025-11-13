Windows 10 : migration automatique vers Windows 11 25H2 dès novembre 2025

Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transition. Depuis le 7 novembre 2025, les utilisateurs de Windows 10 voient leur système migrer automatiquement vers Windows 11 version 25H2, à condition que leur PC soit compatible.

Fin du support de Windows 10 et nouvelles règles de mise à jour

Le support standard de Windows 10 a officiellement pris fin le 14 octobre 2025. Cela signifie que les mises à jour de sécurité classiques ne sont plus proposées. Microsoft met en avant une alternative : les mises à jour de sécurité étendues (ESU). Elles sont disponibles pour les entreprises ou les utilisateurs qui souhaitent prolonger la durée de vie de leur système. Toutefois, cette option reste limitée et coûteuse, ce qui incite la majorité des particuliers à accepter la migration vers Windows 11.

Avec la version 25H2 de Windows 11, Microsoft propose une plateforme considérée comme stable et mature. Les utilisateurs qui choisissent de mettre à jour leur PC via Windows Update sont automatiquement orientés vers cette édition. En clair, si votre machine est compatible, vous ne recevez plus Windows 10 mais directement Windows 11 25H2 lors d’une mise à niveau.

Windows 11 25H2 : une version de référence pour tous les appareils

La version 25H2 de Windows 11 est désormais la nouvelle référence pour les ordinateurs récents. Elle intègre des améliorations de performance et de sécurité, ainsi qu’une meilleure intégration des outils basés sur l’intelligence artificielle pour les PC compatibles Copilot+. Microsoft insiste sur la stabilité de cette édition, qui doit rassurer les utilisateurs encore hésitants à franchir le pas.

Cette migration automatique illustre la stratégie de l’entreprise. Cette stratégie consiste à réduire progressivement l’usage de Windows 10 et uniformiser son parc logiciel autour de Windows 11. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de choix mais une transition simplifiée. Les notifications de mise à jour rappellent régulièrement la fin du support de Windows 10, renforçant l’idée que l’avenir se joue désormais sur Windows 11.