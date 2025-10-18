Windows 10 : Microsoft déploie sa dernière mise à jour avant de tourner la page

Après dix ans de présence sur plus d’un milliard d’appareils, Windows 10 tire sa révérence discrètement. Le système d’exploitation de Microsoft reçoit effectivement sa toute dernière mise à jour cumulative, KB5066791. Elle vise à corriger les dernières failles de sécurité avant la fin officielle du support. Cette étape marque la fin d’une ère importante pour les utilisateurs et entreprises, et annonce clairement la transition vers Windows 11.

La dernière mise à jour corrective de Windows 10

La mise à jour KB5066791, délivrée en octobre 2025 dans le cadre du Patch Tuesday, est la dernière proposée en support standard pour Windows 10. Elle colmate entre 97 et 172 vulnérabilités. Cela comprend six failles zero-day exploitées activement dans la nature, représentant des failles critiques. Parmi elles, la mémoire tampon défaillante dans la bibliothèque LibTIFF et une vulnérabilité affectant le composant graphique Windows permettent une élévation de privilèges dangereuse.

Cette série de correctifs intervient alors que Microsoft cesse toute fourniture gratuite de mises à jour de sécurité et d’assistance technique pour Windows 10 à compter du 14 octobre 2025. Les appareils utilisant encore cet OS continueront à fonctionner. Cependant, ils ne bénéficieront plus de la protection contre les nouvelles menaces. L’agence américaine CISA souligne l’importance de ces correctifs, imposant une date limite début novembre pour leur installation.

Une transition vers Windows 11 et un sursis payant

Malgré l’importance de cette fin de support, Microsoft adopte une communication minimaliste. Le changelog officiel reste froid, évoquant simplement la correction d’un bug lié à l’éditeur de caractères chinois et un problème avec les contrôles USER32, sans nostalgie ni bilan rétrospectif. Les utilisateurs sont invités à migrer vers Windows 11, la version plus moderne et prise en charge.

Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas encore quitter Windows 10, Microsoft propose un programme de mises à jour étendues (ESU). Ce dernier offre une protection supplémentaire jusqu’en octobre 2026. Ce service est gratuit dans l’Espace économique européen sous conditions, notamment la connexion régulière à un compte Microsoft. Hors Europe, il nécessite un abonnement de 30 dollars par poste. Ce sursis reste néanmoins une solution temporaire. La migration vers Windows 11 ou un autre système reste effectivement la recommandation principale à moyen terme.