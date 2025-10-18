Messenger tire sa révérence sur ordinateur : Meta met fin à son application sur Mac et Windows

Meta a annoncé la fermeture définitive de son application Messenger sur macOS et Windows à compter du 15 décembre 2025. Une notification intégrée à l’application informe déjà les utilisateurs qu’ils devront désormais passer par le site web pour continuer à échanger. Cette décision marque un tournant inattendu, alors que l’application avait récemment bénéficié d’améliorations notables. En particulier, une interface plus fluide et l’intégration de Meta AI.

Une fermeture qui surprend après des efforts de modernisation de Messenger

Lancée en 2020, l’application Messenger pour ordinateur avait connu des débuts difficiles. L’application était marquée par des bugs et une interface peu ergonomique. Meta avait pourtant investi pour corriger ces défauts, en adoptant une interface proche de celle des versions mobiles et en améliorant la stabilité. L’ajout récent de Meta AI, le chatbot maison, témoignait même d’un développement encore actif.

Malgré ces efforts, Meta a décidé de retirer Messenger du Mac App Store et du Microsoft Store. Dès le 15 décembre, l’application ne s’ouvrira plus et redirigera automatiquement les utilisateurs vers le site web de Messenger ou de Facebook. Ce retour à une interface web, souvent jugée moins pratique, risque de décevoir ceux qui avaient adopté l’application pour sa simplicité d’accès et ses notifications intégrées.

Quelles solutions pour continuer à utiliser Messenger sur ordinateur ?

Face à cette suppression, les utilisateurs devront se tourner vers des alternatives. Il est possible d’accéder à ses messages via messenger.com ou facebook.com. Sur Mac, Safari permet de créer une web-app à partir du site, avec une icône dans le dock. Sur Windows, des navigateurs comme Chrome ou Edge offrent une option similaire. Cependant, ces solutions restent moins performantes en matière de notifications.

Cette fermeture pourrait aussi relancer l’intérêt pour les applications tierces. En effet, avant l’arrivée de Messenger officiel sur desktop, plusieurs logiciels permettaient déjà d’utiliser le service sur ordinateur. Ils furent abandonnés après le lancement de l’application native. Sa disparition pourrait donc ouvrir la voie à de nouveaux outils développés par des tiers, en attendant une éventuelle nouvelle stratégie de Meta pour les utilisateurs sur ordinateur.