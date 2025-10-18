Veo et Sora : Google et OpenAI font évoluer leurs IA de génération vidéo

La course à la vidéo générée par intelligence artificielle s’intensifie. En effet, Google et OpenAI viennent de présenter des améliorations majeures pour leurs outils respectifs, Veo et Sora. Pour rappel, ces technologies permettent de créer des vidéos à partir de simples descriptions textuelles. D’ailleurs, les dernières démonstrations montrent une nette avancée en fluidité, en durée et en réalisme. Ces progrès confirment l’ambition des deux géants de dominer ce secteur émergent, où la qualité visuelle et la cohérence narrative sont devenues des enjeux clés.

Des vidéos plus longues, plus nettes et plus fluides sur Veo et Sora

D’une part, Google a dévoilé une nouvelle version de Veo capable de produire des vidéos en 1080p avec une meilleure gestion des mouvements et des détails. Les objets sont plus nets, les scènes plus fluides et les transitions plus naturelles. L’outil peut désormais générer des séquences de plus d’une minute, ce qui est une avancée significative par rapport aux limites précédentes. Les vidéos montrent une compréhension plus fine des interactions entre les éléments, avec une cohérence renforcée d’une image à l’autre.

D’autre part, OpenAI a présenté des démonstrations plus abouties de Sora. Les vidéos générées sont également plus longues et plus stables. Mais aussi, avec une meilleure précision dans les objets et les mouvements. Les scènes sont plus réalistes, et les transitions plus maîtrisées. Ces améliorations permettent d’envisager des usages variés, allant de la narration interactive à la création de contenus pour les réseaux sociaux. Les deux entreprises insistent sur le potentiel créatif de leurs outils, tout en reconnaissant les limites actuelles.

Une compétition technologique aux enjeux éthiques

Au-delà de la qualité visuelle, Google et OpenAI mettent en avant les enjeux de sécurité et d’éthique liés à la génération vidéo par IA. Les deux entreprises affirment travailler sur des garde-fous pour éviter les dérives, comme la création de deepfakes ou la diffusion de fausses informations. Elles souhaitent aussi rendre leurs technologies accessibles aux créateurs, tout en gardant le contrôle sur leur diffusion. Pour l’instant, ni Veo ni Sora ne sont disponibles pour le grand public. Néanmoins, les démonstrations montrent que la vidéo générée par IA devient de plus en plus crédible.

Ces avancées pourraient transformer la manière dont nous produisons et consommons des images animées. À terme, elles pourraient offrir à chacun la possibilité de créer des contenus visuels à partir de simples idées.