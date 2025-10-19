Apple explore l’IA pour révolutionner le développement logiciel

Apple vient de publier trois études sur l’intelligence artificielle dans le domaine du développement logiciel. Ces recherches, menées par les équipes d’Apple Research, visent à rendre le travail des développeurs plus efficace. Elles proposent des solutions concrètes pour détecter les bugs avant qu’ils ne causent des problèmes, générer des plans de test complets et former des agents capables d’intervenir directement sur le code. Ces avancées pourraient transformer les méthodes de travail dans les grandes entreprises.

Apple travaille sur un modèle d’IA pour prédire les bugs avec précision

La première étude présente un modèle appelé ADE-QVAET. Ce système combine plusieurs techniques d’intelligence artificielle pour analyser les données liées au code. Par exemple, sa complexité ou sa structure. Il ne lit pas le code directement. Cependant, il repère les zones à risque en se basant sur des indicateurs. Lors des tests, il a atteint une précision de plus de 98%, surpassant les modèles classiques.

Ce modèle pourrait aider les développeurs à anticiper les erreurs avant même qu’elles ne se produisent. En identifiant les parties du code les plus sensibles, il permet de concentrer les efforts de vérification là où c’est le plus utile. Cela représente un gain de temps et une amélioration de la fiabilité des logiciels.

Des agents capables de tester et corriger le code

La deuxième étude propose un système d’agents autonomes capables de générer des plans de test et de suivre les exigences métier. Ces agents peuvent rédiger des cas de test, produire des rapports et maintenir la traçabilité entre les besoins et les résultats. Les chercheurs ont observé une réduction de 85% du temps de test et une amélioration de 35% des coûts.

La troisième étude va encore plus loin avec SWE-Gym. Il s’agit d’un environnement d’entraînement pour agents capables de corriger du code. Ces agents ont été testés sur plus de 2 400 tâches Python issues de projets réels. Ils ont résolu 72,5 % des problèmes, dépassant largement les performances précédentes. Une version allégée, SWE-Gym Lite, permet de s’entraîner plus rapidement tout en conservant de bons résultats.