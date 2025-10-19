Copilot : Microsoft ressuscite Cortana avec une IA plus puissante

Microsoft vient de dévoiler une nouvelle version de son assistant vocal, Copilot. Ce service, intégré à Windows 11, reprend le rôle de Cortana tout en le modernisant grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise souhaite offrir une expérience plus fluide et intuitive, capable de comprendre des requêtes complexes et de s’adapter aux besoins des utilisateurs.

Une intégration profonde de Copilot dans l’écosystème Windows

Copilot est conçu pour fonctionner comme un véritable compagnon numérique. Il peut répondre à des questions, lancer des applications, gérer des tâches ou encore expliquer des paramètres système. Contrairement à Cortana, qui avait été progressivement abandonné, Copilot bénéficie des dernières avancées en IA générative, ce qui lui permet d’interagir de manière plus naturelle et efficace.

Copilot est désormais accessible directement depuis la barre des tâches de Windows 11. Il peut être activé par la commande vocale « Hey Copilot », une référence directe à l’ancienne formule « Hey Cortana ». Cette intégration permet à l’assistant d’intervenir dans de nombreux contextes. Que ce soit pour aider à configurer l’ordinateur, rechercher des fichiers ou même rédiger des textes.

Microsoft insiste sur la capacité de Copilot à comprendre le langage courant. L’utilisateur peut formuler des demandes complexes, et obtenir une réponse claire et détaillée. Cette approche vise à rendre l’informatique plus accessible. En particulier, pour les personnes peu familières avec les réglages techniques.

Une renaissance stratégique pour Microsoft

La réintroduction d’un assistant vocal intelligent marque un tournant pour Microsoft. Après l’échec relatif de Cortana, l’entreprise mise sur l’IA pour proposer une solution plus performante et mieux intégrée. Par ailleurs, Copilot ne se limite pas à Windows, il est aussi présent dans d’autres produits comme Edge ou Microsoft 365.

Ce retour est aussi une réponse à la concurrence, notamment celle d’Apple avec Siri ou de Google avec Assistant. En misant sur une IA générative, Microsoft espère séduire les utilisateurs en quête d’un outil polyvalent, capable de les accompagner dans leur quotidien numérique. Copilot pourrait ainsi devenir un pilier central de l’expérience Windows dans les années à venir.