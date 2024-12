Windows 11 24H2 : L’IA Recall refait surface mais déçoit !

La nouvelle version de Windows 11 24H2 marque le retour de la fonctionnalité Recall, une intelligence artificielle conçue pour enregistrer et analyser vos activités à l’écran. Déployée en phase de test, cette option divise déjà les utilisateurs. Entre promesses non tenues et bugs surprenants, Microsoft se retrouve encore au cœur des débats. Que se passe-t-il réellement avec Recall ?

Pourquoi Recall déçoit dès ses premiers essais ?

Microsoft promettait une IA révolutionnaire capable de créer une chronologie fluide et intelligente de vos actions. Pourtant, Recall déçoit dès ses premiers essais. Certains insiders, notamment ceux sur le canal Dev, rapportent des soucis techniques majeurs. L’IA, censée capturer vos activités en quelques secondes, met parfois plusieurs minutes pour générer des résultats. Pire encore, elle oublie de conserver des données cruciales, rendant son utilisation inefficace.

Le journaliste Tom Warren de The Verge affirme que « même avec des spécifications techniques conformes, Recall ne fonctionne tout simplement pas. » Chez CNBC, d’autres problèmes surgissent. Notamment, des délais interminables pour afficher l’historique et des erreurs dans les correspondances visuelles ou textuelles. L’application semble même exclure arbitrairement certains logiciels pourtant autorisés par les utilisateurs.

Ces erreurs, qui auraient pu être des détails mineurs, deviennent des obstacles majeurs à l’utilisation. Beaucoup se demandent pourquoi une telle fonctionnalité, annoncée depuis des mois, n’est pas plus stable.

Une solution inattendue : redémarrez et croisez les doigts

Lorsqu’un logiciel est en phase de test, il comporte souvent des bugs. Mais les utilisateurs s’interrogent sur la réponse surprenante de Microsoft face à ces problèmes. Sur son blog officiel, l’entreprise conseille simplement de « redémarrer votre appareil » si Recall ne répond pas correctement. Cette solution, qui rappelle les anciennes astuces des débuts de l’informatique, déclenche des réactions partagées entre rires et frustration.

Certains estiment que Microsoft aurait dû peaufiner cette fonctionnalité avant de la déployer, même en phase de test. « C’est difficile de croire qu’après des mois de développement, l’unique réponse est de redémarrer », commente un utilisateur sur les réseaux sociaux. En effet, les attentes étaient grandes pour cet outil présenté comme une avancée majeure.