Rayman serait bientôt de retour chez Ubisoft !

Cela fait maintenant une dizaine d’années que Rayman a disparu des consoles. Le petit bébé d’Ubisoft a conquis les fans de jeu de plateforme pour son style artistique unique, son humour et son gameplay inventif. Et apparemment, il serait bientôt de retour ! Après le fiasco du dernier Prince of Persia, deux studios d’Ubisoft sont en train de préparer le remake du Rayman. Qui plus est, le projet est entre les mains de Michel Ancel, le papa de Rayman lui-même. Enquête.

Un remake aux mains de l’ex-équipe de Prince of Persia ?

Bien que Rayman soit l’une des franchises emblématiques d’Ubisoft, ses dernières aventures sur consoles et PC remontent à… 2013. Depuis, la petite mascotte aux mains flottantes n’a pas eu de jeu digne de ce nom. En outre, les spin-offs sur mobile n’ont pas suffi à étancher la soif des amateurs de jeux de plateforme. Mais aujourd’hui, Rayman s’apprête à revenir sur la scène : le jeudi 24 octobre dernier, le porte-parole d’Ubisoft a confirmé l’information au média Kotaku via email.

“Nous sommes heureux de confirmer qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont récemment entamé une phase d’exploration sur la marque Rayman. Le projet en est encore à ses débuts, et nous partagerons plus de détails ultérieurement.”

D’après Insider Gaming, quelques ex-membres de l’équipe Prince of Persia ont été transférés dans une nouvelle équipe de développement. Leur nouvelle mission : travailler sur un certain remake de Rayman, un projet développé sous le nom de code “Project Steamboat”. Selon les sources d’Insider Gaming, il serait géré par une équipe principalement située à Ubisoft Milan. Cette dernière se compose d’une douzaine de membres de l’équipe dissoute de Prince of Persia : The Lost Crown.

Voir aussi : Metal Slug est de retour avec Metal Slug Tactics, la date de sortie du prochain jeu confirmée !

Retour du papa de Rayman…ou pas

Et pour ne pas faire les choses à moitié, ce nouvel opus de Rayman serait supervisé par Michel Ancel, le créateur de la licence. Il occuperait le poste de consultant, bien que pour le moment, son degré d’implication dans le projet n’est pas encore clair. En effet, Michel Ancel a déjà fait l’objet d’une enquête pour comportement toxique pendant son mandat chez Ubisoft, qui s’est soldé par son départ à la retraite en 2020.

Un prochain jeu Rayman est donc bel et bien sur le chantier d’Ubisoft. Reste à voir qui serait aux commandes !