Metal Slug est de retour avec Metal Slug Tactics, la date de sortie du prochain jeu confirmée ! 

Qui n’a pas connu Metal Slug dans les années 90-2000 ? Ce run and gun à l’allure enfantine mais ô combien addictif a bercé la jeunesse de beaucoup d’entre nous, marquant ainsi des générations de joueurs. Le studio Dotemu compte également faire goûter ce classique aux plus jeunes, en annonçant l’arrivée de Metal Slug Tactics en 2021. Maintenant, c’est officiel : après trois années d’attente, le jeu s’offre enfin une date de sortie. Dotemu a également dévoilé une autre bonne nouvelle, que nous allons vous dévoiler ci-dessous.

Rendez-vous en novembre

Dévoilé en juin 2021 par Dotemu, Metal Slug Tactics devait initialement sortir en 2023. Malheureusement, cela n’a pas pu se faire à cause de problèmes de développement. Par conséquent, l’éditeur a dû décaler la sortie du jeu pour “l’automne 2024”. Évidemment, aucune date de sortie spécifique n’a été fournie, jusqu’à aujourd’hui.

Dans une bande-annonce, Dotemu confirme donc la sortie de Metal Slug Tactics le 5 novembre 2024. Il sera disponible sur les récentes machines, dont la PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. De plus, l’éditeur annonce que le jeu sera également édité en version physique, pour le plus grand plaisir des collectionneurs.

Vous pouvez voir la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Que nous réserve Metal Slug Tactics ?

Les fans de rétro pourront alors jouer à Metal Slug Tactics à partir du 5 novembre prochain, qui sera le tout premier RPG tactique de la licence. La bande-annonce ci-dessus dévoile également les personnages jouables, dont Clark Still, Ralf Jones et Leona Heidern. Les deux premiers ont déjà fait leurs débuts dans le jeu vidéo Ikari Warriors de SNK en 1986, ainsi que Metal Slug 6, sorti en 2006. Quant à Leona, elle apparaît dans The King of Fighters 96, et fait ses débuts dans la série en rejoignant Metal Slug XX en 2010.

Ces trois personnages constituent donc le roster initial de Metal Slug Tactics aux côtés de Marco, Tarma, Eri et Fiolina. Dotemu a déjà confirmé l’arrivée de neuf personnages emblématiques de la série, ce qui signifie que deux renforts rejoindront le jeu dans les semaines à venir. Ils seront dévoilés en même temps que la date de précommande et le prix de Metal Slug Tactics.